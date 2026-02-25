Новые требования к облигациям внешних государственных займов: что инвесторам нужно изменить за 30 дней

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

купля-продажа ОЗГП только по принципу «поставка ценных бумаг против оплаты» через центрального контрагента;

депозитарные учреждения смогут проводить операции по переходу прав на ОЗГП возможны только по распоряжению или сообщению НБУ;

запрет на списание и другие действия, которые выводят ОЗГП из депозитарного учета;

инвестиционные фирмы должны привести уже заключенные, но невыполненные договоры (включая РЕПО и мины) в соответствие с новыми правилами;