Комитет НКЦБФР по надзору за рынками капитала одобрил проект изменений для операций с облигациями внешних государственных займов (ОЗГП) во время военного положения. Об этом говорится в сообщении комиссии в телеграмм-канале.
Новые требования к облигациям внешних государственных займов: что инвесторам нужно изменить за 30 дней
Основные нововведения
-
купля-продажа ОЗГП только по принципу «поставка ценных бумаг против оплаты» через центрального контрагента;
-
депозитарные учреждения смогут проводить операции по переходу прав на ОЗГП возможны только по распоряжению или сообщению НБУ;
-
запрет на списание и другие действия, которые выводят ОЗГП из депозитарного учета;
-
инвестиционные фирмы должны привести уже заключенные, но невыполненные договоры (включая РЕПО и мины) в соответствие с новыми правилами;
-
требования не применяются к договорам, стороной которых является банк, действующий от своего имени и за свой счет.
Изменения вступят в силу через 30 дней после опубликования, чтобы адаптировать деятельность к новым правилам. Проект вскоре рассмотрит Комиссия по одобрению и обнародованию.
