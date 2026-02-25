Жалобы потребителей сработали: операторов проверяют на соблюдение графиков света

Государственная инспекция энергетического надзора Украины обеспечивает контроль справедливого и равномерного распределения электрической энергии между потребителями. Об этом идет речь в сообщении инспекции.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Жалобы сработали

Учитывая значительное количество обращений по соблюдению графиков почасовых отключений (ГПО), начаты внеплановые проверки операторов системы распределения в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Внеплановые меры государственного надзора (контроля) направлены на проверку соблюдения операторами системы распределения требований законодательства в сфере электроэнергетики при применении ограничения и/или прекращения снабжения электроэнергией потребителям.

В частности, проверяется:

правильность составления ГПО;

фактическое исполнение утвержденных ГПО;

недопущение неравномерного распределения ограничений электроснабжения между потребителями;

защиту прав потребителей на получение электрической энергии в условиях дефицита мощности в энергосистеме.

Цель таких проверок — обеспечение равных условий применения ограничений электроснабжения для всех потребителей. При выявлении нарушений операторы систем распределения должны устранить их и привести ГПО в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов.