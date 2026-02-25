Multi от Минфин
українська
25 февраля 2026, 15:31

40% банковских счетов пусты, а 0,03% украинцев держат миллиарды — ФГВФЛ

Общая сумма средств, которые украинцы и физические лица-предприниматели (ФЛП) доверили отечественной финансовой системе, достигла 1 612,9 млрд грн. Только за последний год объем этих накоплений увеличился на 234,6 млрд грн, что свидетельствует о стабильном доверии населения к финансовым учреждениям. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Общая сумма средств, которые украинцы и физические лица-предприниматели (ФЛП) доверили отечественной финансовой системе, достигла 1 612,9 млрд грн.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Гривна доминирует, а доля предпринимателей весомая

Основная часть сбережений украинцев традиционно хранится в национальной валюте — на гривневых счетах размещено 1 057,8 млрд грн. В иностранной валюте граждане держат в эквиваленте 555,1 млрд грн.

Отдельную роль в структуре банковского фондирования играют физические лица-предприниматели. Хотя они составляют лишь 3,2% от общего количества вкладчиков, им принадлежит 11,6% от всех средств — это 187,8 млрд грн. Важно отметить, что счета ФЛП имеют такой же уровень защиты от государства, как и вклады обычных граждан.

Подробная статистика

Распределение капитала среди клиентов банков демонстрирует интересную тенденцию: большинство счетов практически пусты, тогда как значительная доля средств сконцентрирована в руках небольшой группы самых состоятельных клиентов.

Статистика по размеру вкладов выглядит так:

  • до 10 грн: это самая большая группа вкладчиков (39,99%), однако их доля в общей сумме составляет 0,00% (преимущественно это неактивные или «зарплатные» карты, с которых сразу снимают средства);
  • от 10 до 200 000 грн: самый массовый сегмент активных клиентов — 57,98% лиц, владеющих 26,58% всех средств;
  • от 200 000 до 600 000 грн: 1,38% клиентов (20,93% от суммы);
  • от 600 000 до 1 000 000 грн: 0,31% клиентов (10,48% от суммы);
  • от 1 млн до 2 млн грн: 0,21% клиентов (12,71% от суммы);
  • от 2 млн до 4 млн грн: 0,09% клиентов (10,47% от суммы);
  • от 4 млн до 5 млн грн: 0,01% клиентов (2,76% от суммы);
  • более 5 млн грн: лишь 0,03% самых богатых клиентов концентрируют на своих счетах 16,07% всех накоплений.

Деньги «под рукой» или на депозитах?

Большинство клиентов предпочитают свободный доступ к своим финансам. Деньги на требование (текущие и карточные счета) составляют 70,43% от всех сбережений.

На срочные депозиты приходится лишь 29,57%. При этом граждане выбирают преимущественно краткосрочные инструменты:

  • вклады сроком до 3 месяцев — 17,61%;
  • от 3 до 6 месяцев — 7,41%;
  • от 6 месяцев до 1 года — 3,85%;
  • долгосрочные вклады свыше 1 года — мизерные 0,70%.

Почему Нацбанк борется с «короткими» деньгами

Национальный банк Украины последовательно пытается изменить структуру банковских вкладов, о которой говорится в статистике (где более 70% — это средства до востребования), поощряя население открывать именно срочные депозиты на период от трех месяцев. Для этого регулятор использует специальный инструмент дизайна монетарной политики — трехмесячные депозитные сертификаты. Они позволяют банкам получать гарантированную и более высокую доходность от НБУ только при условии, что банки успешно привлекают срочные вклады клиентов (от 3 месяцев). Огромная доля «коротких» денег на текущих счетах создает макроэкономические риски: клиенты могут мгновенно перевести их в валюту в случае паники или потратить на потребительском рынке, что провоцирует инфляцию и давит на золотовалютные резервы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
