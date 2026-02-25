Фондовый рынок Южной Кореи стал девятым по величине в мире, обогнав Францию и Германию

Южная Корея обогнала Францию ($3,69 трлн) и Германию ($3,25 трлн) по капитализации фондового рынка, заняв девятое место в мире по величине фондового рынка, сообщает Bloomberg. По данным издания на 24 февраля, рынок акций Южной Кореи вырос на $2,23 трлн с начала 2025 года, до $3,76 трлн.

С чем связан рост

Такой рост был связан с увеличением интереса инвесторов к бумагам ведущих компаний в области искусственного интеллекта, выпуска микросхем и робототехники.

Индекс Kospi вырос на 44%, показав лучшую динамику среди мировых площадок, в то время как французский бенчмарк CAC 40 прибавил только 4% из-за слабого интереса инвесторов к европейскому технологическому сектору.

Однако несмотря на рост рыночной капитализации рынка Южной Кореи, экономика страны остается меньше, чем экономика Франции. По данным Всемирного банка, в 2024 году Южная Корея заняла 12-е место в мире по размеру ВВП, а Франция — седьмое.

Напомним

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен в процессе избирательной компании пообещал гражданам бороться с «корейским дисконтом» и довести индекс фондового рынка страны до 5 000 пунктов.

В начале февраля стало известно, что Корея выбила Германию из первой десятки стран по капитализации фондового рынка.