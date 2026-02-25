84% населения Земли еще не пользуется искусственным интеллектом — исследование

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 февраля 2026, 13:38 Читати українською

84% населения Земли еще не пользуется искусственным интеллектом — исследование

Несмотря на огромный информационный ажиотаж вокруг нейросетей, абсолютное большинство населения планеты до сих пор не имело с ними никакого взаимодействия. Сейчас мир находится только на самом старте внедрения этих инноваций, что открывает колоссальные перспективы для бизнеса и инвесторов. Об этом пишет соучредитель компании Aiso на Linkedin.

Несмотря на огромный информационный ажиотаж вокруг нейросетей, абсолютное большинство населения планеты до сих пор не имело с ними никакого взаимодействия.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Реальная статистика против социального пузыря

Визуализация глобального использования искусственного интеллекта демонстрирует разительный контраст между восприятием технологии и реальностью. Из 8,1 миллиарда человек на планете 84% (или 6,8 миллиарда) никогда не пользовались ИИ.

Только 16% населения (около 1,3 миллиарда человек) имели опыт общения с бесплатными чат-ботами. В то же время коммерческий сегмент еще меньше: платные подписки стоимостью 20 долларов в месяц имеют только 0,3% людей (15−25 миллионов). А специализированными инструментами для написания кода, такими как Cursor или Claude Code, пользуются ничтожные 0,04% — это от 2 до 5 миллионов специалистов.

Аналитик отмечает, что ощущение «массовости» технологии обманчиво. Люди, которые читают новости об ИИ, скорее всего, принадлежат к той самой крошечной доле активных пользователей. Поэтому их представление о распространенности технологии формируется в очень узком социальном пузыре.

Параллели с интернетом 2005 года

Эксперт сравнивает текущее состояние рынка искусственного интеллекта с эпохой зарождения всемирной сети. Показатель в 16% пользователей соответствует уровню проникновения интернета примерно в 2005 году.

Стоит вспомнить, что все привычные сегодня цифровые индустрии — социальные сети, электронная коммерция, стриминговые сервисы, облачные технологии и программное обеспечение по подписке — были построены уже после того периода. Это означает, что главная волна развития и внедрения ИИ еще впереди.

Инвестиции технологических гигантов в ожидании бума

Крупные технологические корпорации, такие как Microsoft, Alphabet (Google), Meta и Amazon, прекрасно понимают, что рынок ИИ находится на начальной стадии. Именно поэтому они продолжают вкладывать сотни миллиардов долларов в развитие соответствующей инфраструктуры. Основная часть этих капиталовложений направляется на строительство новых мощных дата-центров и закупку специализированных микрочипов (например, от компании Nvidia), необходимых для обучения и работы нейросетей. Техгиганты готовы нести огромные капитальные затраты сейчас, чтобы иметь готовые мощности в тот момент, когда остальные 84% населения планеты начнут активно интегрировать искусственный интеллект в свою повседневную жизнь и работу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами