84% населения Земли еще не пользуется искусственным интеллектом — исследование

Несмотря на огромный информационный ажиотаж вокруг нейросетей, абсолютное большинство населения планеты до сих пор не имело с ними никакого взаимодействия. Сейчас мир находится только на самом старте внедрения этих инноваций, что открывает колоссальные перспективы для бизнеса и инвесторов. Об этом пишет соучредитель компании Aiso на Linkedin.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Реальная статистика против социального пузыря

Визуализация глобального использования искусственного интеллекта демонстрирует разительный контраст между восприятием технологии и реальностью. Из 8,1 миллиарда человек на планете 84% (или 6,8 миллиарда) никогда не пользовались ИИ.

Только 16% населения (около 1,3 миллиарда человек) имели опыт общения с бесплатными чат-ботами. В то же время коммерческий сегмент еще меньше: платные подписки стоимостью 20 долларов в месяц имеют только 0,3% людей (15−25 миллионов). А специализированными инструментами для написания кода, такими как Cursor или Claude Code, пользуются ничтожные 0,04% — это от 2 до 5 миллионов специалистов.

Аналитик отмечает, что ощущение «массовости» технологии обманчиво. Люди, которые читают новости об ИИ, скорее всего, принадлежат к той самой крошечной доле активных пользователей. Поэтому их представление о распространенности технологии формируется в очень узком социальном пузыре.

Параллели с интернетом 2005 года

Эксперт сравнивает текущее состояние рынка искусственного интеллекта с эпохой зарождения всемирной сети. Показатель в 16% пользователей соответствует уровню проникновения интернета примерно в 2005 году.

Стоит вспомнить, что все привычные сегодня цифровые индустрии — социальные сети, электронная коммерция, стриминговые сервисы, облачные технологии и программное обеспечение по подписке — были построены уже после того периода. Это означает, что главная волна развития и внедрения ИИ еще впереди.

Инвестиции технологических гигантов в ожидании бума

Крупные технологические корпорации, такие как Microsoft, Alphabet (Google), Meta и Amazon, прекрасно понимают, что рынок ИИ находится на начальной стадии. Именно поэтому они продолжают вкладывать сотни миллиардов долларов в развитие соответствующей инфраструктуры. Основная часть этих капиталовложений направляется на строительство новых мощных дата-центров и закупку специализированных микрочипов (например, от компании Nvidia), необходимых для обучения и работы нейросетей. Техгиганты готовы нести огромные капитальные затраты сейчас, чтобы иметь готовые мощности в тот момент, когда остальные 84% населения планеты начнут активно интегрировать искусственный интеллект в свою повседневную жизнь и работу.