Аренда мощности за $75 принесла соло-майнеру почти $200 000, Meta возвращается в криптогонку: что нового

Джекпот в сети биткоин: аренда мощности за $75 принесла соло-майнеру почти $200 000

Невероятный нрав на крипторынку: 24 февраля соло-майнер сумел самостоятельно добыть блок #938092, превратив символическую инвестицию в огромный капитал. За свою находку он получил стандартное вознаграждение в 3,125 BTC, что по текущему курсу составляет примерно $196 650.

Самое интересное в этой истории — расходы победителя. Согласно данным аналитической платформы Braiins, у пользователя даже не было собственной «фермы». Его путь к успеху выглядел так:

Инвестиция: майнер потратил всего 119 000 сатоши ($75).

Механика: за эти средства он арендовал вычислительную мощность в 1 PH/s (петагеш в секунду).

Платформа: блок был найден через пул Braiins, использующий программное обеспечение известной платформы CKPool.

Администратор CKPool Кон Коливас подчеркнул, что это исторический момент — первый блок, добытый в рамках новой партнерской программы для соло-майнеров.

Хотя соло-майнинг часто сравнивают с лотереей, в последнее время шансы на успех растут.

Частота: в среднем соло-майнеры находят блоки каждые 17,2 дня.

Динамика: за последний год успех усмехнулся 21 участнику, что на 17% больше, чем годом ранее.

Суммарный доход: все соло-майнеры за год заработали 66 BTC.

Криптовалюты в ловушке макроэкономики: аналитики Wintermute объяснили причины стагнации биткоина

Эксперты маркетмейкера Wintermute опубликовали аналитический отчет, в котором увязали текущую слабость крипторынка с глобальным изменением экономического режима. По их словам, Биткоин все теснее коррелирует с акциями технологических компаний, выступая в роли классического актива с высоким уровнем риска, который отпугивает инвесторов.

После серии ликвидаций Биткоин неоднократно пытался штурмовать отметку в $70 000, однако так и не смог выше ее закрепиться.

Отсутствие реакции: покупатели игнорируют проседание цены, что указывает на глубокую неуверенность.

Ситуация с Ethereum: вторая криптовалюта опускалась ниже психологических $1900, а аналитики считают реальной зоной поддержки лишь $1600.

ETF и деривативы: институциональный спрос гаснет — отток средств из спотовых ETF продолжается, а на рынке деривативов инвесторы массово покупают пут-опционы, пытаясь застраховаться от дальнейшего падения.

В Wintermute подчеркивают, что влияние Федеральной резервной системы США на рынки существенно снизилось. Регулятор оказался в тупике: он не может снижать ставки из-за высокой инфляции, но и не может их повышать из-за угрозы рецессии.

На смену монетарной политике пришли другие факторы, оказывающие давление на рисковые активы:

Кризис доверия к ИИ: инвесторы начали сомневаться в быстрой доходности технологий искусственного интеллекта, что привело к снижению мультипликаторов роста по всему техсектору.

Деглобализация: торговые войны, новые пошлины и фрагментация логистики приводят к удорожанию сырья.

Вместо акций роста и криптовалют крупные игроки выбирают защитные и материальные активы:

Золото;

Промышленный сектор;

Оборонный комплекс.

Реванш Цукерберга: Meta возвращается в криптогонки, чтобы бросить вызов Маску и Telegram

Компания Meta готовит масштабный возврат на рынок цифровых активов. После неудачи с проектом Libra (Diem), Марк Цукерберг меняет стратегию: вместо создания собственной валюты, техгигант интегрирует уже существующие стэйблкоины в Facebook, WhatsApp и Instagram. Об этом сообщает CoinDesk.

Запуск платежных сервисов ожидается во второй половине 2026 года, что потенциально открывает доступ к криптоплатежам более 3 миллиардов пользователей.

В этот раз Meta действует более осторожно, чтобы избежать конфликтов с регуляторами, которые заблокировали ее предыдущие попытки. Главные отличия нового подхода:

Сторонние провайдеры: компания не будет создавать свой токен, а использовать чужую инфраструктуру.

Партнерство со Stripe: одним из вероятных партнеров называют платежную платформу Stripe (ее CEO Патрик Коллисон с 2025 года входит в совет директоров Meta).

Кошелек: Meta планирует запустить обновленный криптогаманец для бесшовной оплаты внутри приложений.

Этот шаг ставит Meta в прямую конфронтацию с двумя главными конкурентами:

X (Twitter) Илона Маска: активно внедряющий финансовые функции и платежи.

Telegram: Который уже построил мощную криптоэкосистему на базе TON.

Meta стремится превратить свои соцсети в полноценные площадки для «социальной коммерции», где международные переводы будут мгновенными, а комиссии минимальными благодаря стейблкоинам.

Крупные игроки сбрасывают балласт: институционалы продали акции биткоин-ETF на 25 000 BTC

Аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт зафиксировал значительное сокращение позиций крупных инвесторов у биткоин-ETF в течение четвертого квартала. На фоне рыночного шторма хедж-фонды и инвест-советники реализовали акции, эквивалентные 25098 BTC.

Наибольшую активность на стороне продавцов показал известный хедж-фонд Brevan Howard. Компания фактически ликвидировала свои позиции, продав бумаги на сумму, превышающую 17 000 BTC.

Эта волна разгрузки портфелей совпала с драматической коррекцией первой криптовалюты: цена биткоина, ранее установившая исторический рекорд на уровне более $120 000, обвалилась до отметок ниже $63 000.

Несмотря на масштабный выход капитала в конце прошлого года, свежие данные свидетельствуют о возобновлении интереса. Только за сутки, 24 февраля, чистый приток в споте биткоин-ETF составил $257,71 млн.

Лидеры привлечения средств: