«Люди делают глупости»: CEO JPMorgan бьет тревогу из-за угрозы повторения кризиса 2008 года

Генеральный директор крупнейшего банка США JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил инвесторов о тревожных параллелях между сегодняшней ситуацией на финансовых рынках и годами, предшествовавшими глобальному экономическому кризису. Банкир считает, что участники рынка стали слишком самоуверенными на фоне высоких цен на активы, а конкуренты снова начинают неоправданно рисковать. Об этом сообщает Yahoo Finance.

Иллюзия безоблачного неба и чрезмерные долги

Выступая на ежегодном дне инвестора компании в Нью-Йорке, Даймон открыто выразил обеспокоенность текущим состоянием дел в финансовом секторе. Он подчеркнул, что рыночный оптимизм и массовое использование заемных средств (кредитных плеч) напоминают ему пузырь нулевых.

«К сожалению, мы уже видели это в 2005, 2006, 2007 годах, почти то же самое, — отметил Даймон. — Прилив поднимает все лодки, все зарабатывали много денег, люди использовали кредитные плечи по максимуму. Пределом было только небо».

Руководитель JPMorgan Chase предостерег инвесторов от потери бдительности: «На мой взгляд, люди начинают успокаиваться, веря, что все это реально — эти высокие цены на активы, большие объемы, и что у нас не возникнет никаких проблем. Поэтому мы относимся к этому достаточно осторожно».

Технологическая турбулентность и возвращение конкурентов

Заявления Даймона прозвучали на фоне нестабильности на рынках: инвесторы массово распродавали акции компаний из разных секторов из-за опасений, что искусственный интеллект (ИИ) разрушит их традиционный бизнес. В финансовой сфере это давление сильнее всего почувствовал рынок частного кредитования.

Даймон резко оценил действия коллег по индустрии:

«Все наши главные конкуренты вернулись. Это хорошо для мира и так далее. Я не знаю, как долго все будет прекрасно для всех. Я вижу, как некоторые люди делают глупости».

Стоит отметить, что Даймон уже много лет предупреждает о завышенных ценах на активы, хотя его пессимистические прогнозы не всегда сбываются. Осенью прошлого года он вызвал резонанс, сравнив проблемные кредиты в своем и других банках с насекомыми-вредителями: «Я не должен этого говорить, но когда вы видите одного таракана, их, вероятно, больше. Все должны быть предупреждены об этом», — сказал он во время отчета о прибылях в октябре.

Скрытая угроза рынку частного кредитования

Рынок частного кредитования, о котором упоминается в новости в контексте турбулентности, стал одним из самых горячих трендов на Уолл-стрит после финансового кризиса 2008 года. Поскольку традиционные банки из-за более строгих правил регулирования сократили объемы кредитования рискованных компаний, эту нишу заняли частные инвестиционные фонды (например, Blackstone, Apollo). За последние десятилетия этот сектор «теневого банкинга» разросся до гигантских масштабов — более $1,7 трлн во всем мире.

Главная проблема заключается в том, что этот рынок гораздо менее прозрачен, чем традиционный банковский сектор. Сделки заключаются в частном порядке, и регуляторам трудно оценить реальный уровень токсичных (проблемных) долгов. Именно поэтому опасения относительно технологических сбоев или ошибок в этом секторе вызывают такую острую реакцию у опытных финансистов.