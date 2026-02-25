Multi от Минфин
українська
25 февраля 2026, 11:36

Авторынок ЕС начал 2026 год со спада: что происходит на рынке

В январе 2026 года рынок новых легковых автомобилей в ЕС уменьшился в годовом исчислении почти на 4% — до 799,6 тыс. ед., говорится в данных АСЕА, сообщает Укравтопром.

В январе 2026 года рынок новых легковых автомобилей в ЕС уменьшился в годовом исчислении почти на 4% — до 799,6 тыс.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Какие авто выбирают в Европе

Регистрации гибридных электромобилей охватили 38,6% рынка, оставаясь излюбленным выбором потребителей в ЕС.

Доля электромобилей на рынке ЕС составила 19,3%, по сравнению с 14,9% годом ранее.

В то же время, совокупная доля рынка бензиновых и дизельных авто снизилась до 30,1% с 39,5% в январе 2025 года.

Читайте: Немецкие автогиганты под угрозой: BMW, Mercedes и Volkswagen могут «не дожить» до 2030 года

Регистрация новых автомобилей в Евросоюзе по источнику питания:

  • Гибриды (HEV) — 308 364 ед. (+6%);
  • Бензиновые авто — 175989 ед. (-28%);
  • Электромобили (BEV) — 154230 ед. (+24%);
  • Плагин-гибриды — 78741 ед. (+29%)
  • Дизельные — 64550 ед. (-22%);
  • Остальные — 17750 ед. (-36%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

