В январе 2026 года рынок новых легковых автомобилей в ЕС уменьшился в годовом исчислении почти на 4% — до 799,6 тыс. ед., говорится в данных АСЕА, сообщает Укравтопром.
Авторынок ЕС начал 2026 год со спада: что происходит на рынке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Какие авто выбирают в Европе
Регистрации гибридных электромобилей охватили 38,6% рынка, оставаясь излюбленным выбором потребителей в ЕС.
Доля электромобилей на рынке ЕС составила 19,3%, по сравнению с 14,9% годом ранее.
В то же время, совокупная доля рынка бензиновых и дизельных авто снизилась до 30,1% с 39,5% в январе 2025 года.
Читайте: Немецкие автогиганты под угрозой: BMW, Mercedes и Volkswagen могут «не дожить» до 2030 года
Регистрация новых автомобилей в Евросоюзе по источнику питания:
- Гибриды (HEV) — 308 364 ед. (+6%);
- Бензиновые авто — 175989 ед. (-28%);
- Электромобили (BEV) — 154230 ед. (+24%);
- Плагин-гибриды — 78741 ед. (+29%)
- Дизельные — 64550 ед. (-22%);
- Остальные — 17750 ед. (-36%).
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Комментарии