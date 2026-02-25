Авторынок ЕС начал 2026 год со спада: что происходит на рынке

В январе 2026 года рынок новых легковых автомобилей в ЕС уменьшился в годовом исчислении почти на 4% — до 799,6 тыс. ед., говорится в данных АСЕА, сообщает Укравтопром.

Какие авто выбирают в Европе

Регистрации гибридных электромобилей охватили 38,6% рынка, оставаясь излюбленным выбором потребителей в ЕС.

Доля электромобилей на рынке ЕС составила 19,3%, по сравнению с 14,9% годом ранее.

В то же время, совокупная доля рынка бензиновых и дизельных авто снизилась до 30,1% с 39,5% в январе 2025 года.

Регистрация новых автомобилей в Евросоюзе по источнику питания: