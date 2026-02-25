Multi от Минфин
українська
25 февраля 2026, 14:30 Читати українською

Банкротств становится больше: почему бизнесу важно вовремя инициировать эту процедуру

По данным Минюста, на начало 2026 года в процедурах банкротства в Украине находилось 5486 юридических и физических лиц. И эта цифра увеличивается в последние четыре года. Сервис Опендатабот рапортует о том, что в 2025 году процесс судебного банкротства начали 780 украинских компаний или 10% от общего количества прекращений бизнеса. Что касается физлиц, то за первую половину 2025 года заявления о банкротстве подали 577 украинцев, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Цифры свидетельствуют о всеобщем усилении долговой нагрузки в экономике.

По данным Минюста, на начало 2026 года в процедурах банкротства в Украине находилось 5486 юридических и физических лиц.

Эксперты юридической компании «Звільнимо» отмечают: банкротство — это не «ликвидация любой ценой», а единственный предусмотренный законом механизм списания долгов. Если у предприятия есть признаки неплатежеспособности, процедура обязательна. Ее игнорирование может создавать риски для собственников и руководителей, в частности, субсидиарную ответственность по долгам компании, а в отдельных случаях — и уголовные последствия. Своевременная инициация банкротства позволяет урегулировать задолженность в правовом поле и избежать дополнительных претензий.

ЮК «Звільнимо» специализируется на сопровождении процедур банкротства юридических лиц, а также физических, помогая клиентам законно избавиться от долговых обязательств и восстановить финансовую стабильность. За 7 лет работы команда сопровождала процедуры, в пределах которых было списано более 1 млрд. грн. долгов бизнеса. Компания предлагает комплексный подход — от юридических консультаций и подготовки документов до защиты интересов клиентов в суде.

Отдельный акцент в работе юристов «Звільнимо» — ликвидация юридических лиц без негативных последствий для собственников и руководителей при соблюдении процедуры. В компании отмечают, что правильная стратегия действий на раннем этапе позволяет минимизировать риски и завершить деятельность предприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства.

«Мы подчеркиваем: самая частая ошибка бизнеса — это промедление с инициированием банкротства. При наличии признаков неплатежеспособности эта процедура обязательна, и ее игнорирование создает для владельцев и руководителей серьезные риски субсидиарной ответственности по долгам компании, а в отдельных случаях даже уголовные последствия. Своевременное обращение к этому единому законному механизму позволяет урегулировать задолженность в правовом поле и гарантирует безопасную ликвидацию предприятия без личной ответственности руководства», — говорит руководитель ЮК «Звільнимо» Олег Болотский.

Участники рынка отмечают, что после отмены мораториев на взыскание долгов и активизации исполнительных производств бизнес все чаще обращается в судебные механизмы урегулирования задолженности. В условиях военной экономики и высокой волатильности спроса своевременные юридические решения становятся вопросом не только финансовой устойчивости компании, но и личной безопасности ее руководителей.

