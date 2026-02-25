Multi от Минфин
25 февраля 2026, 9:43

Полностью заблокировать Telegram невозможно, но можно ограничить — министр внутренних дел

Министр внутренних дел Игорь Клименко 23 февраля высказался за регулирование работы мессенджера Telegram в Украине после российских терактов против милиционеров. Однако впоследствии в пресс-службе ведомства признали, что полностью заблокировать приложение невозможно, пишет LIGA.net.

Министр внутренних дел Игорь Клименко 23 февраля высказался за регулирование работы мессенджера Telegram в Украине после российских терактов против милиционеров.
Позиция МВД

На брифинге Клименко спросили, как часто для коммуникации с захватчиками используется Telegram и считают ли в МВД, что нужно ограничить его работу.

«Это, пожалуй, не только вопрос к МВД. Чаще используется Telegram. В процентном соотношении, я думаю, как минимум половину случаев», — ответил чиновник. Министр отметил, что вопрос использования этого мессенджера касается не только его министерства или Службы безопасности Украины, но и, в частности, ответ должно дать общество.

Клименко сказал, что «что-либо запрещенное запретить невозможно», но предположил, что нужно говорить об ограничении и обеспечении такой работы Telegram, при которой правоохранители могут уменьшить количество террористических преступлений.

В пресс-службе МВД объяснили, министр имел в виду, что полностью запретить мессенджер нереально — люди все равно будут находить способы обойти блокировку.

Напомним

Как писал «Минфин», после теракта во Львове заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук призвала пересмотреть ограничения социальной сети Telegram и других анонимных платформ в Украине, об этом она написала на странице фейсбука 22 февраля.

Экс-руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, а ныне Глава Офиса президента заявлял, что Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины. Закрыть его в Украине технически сложно, но это возможно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 9

+
+102
BigBend
BigBend
25 февраля 2026, 10:05
#
**** собі заблокуй, пес. Як завжди МВС не займається своїми прямими обов’язками, а лізе не в свої справи.
+
+75
Strain
Strain
25 февраля 2026, 10:19
#
Перенимают «лучшие» практики страны оккупанта. Я думаю все заметили как наши чинуши рассказывают «Вот посмотрите на болота как у них все плохо.». А потом тянут людей в бусы и блокируют телеграм.
+
+105
Lololoq
Lololoq
25 февраля 2026, 10:25
#
Ну тогда и Viber, и WeChat, и все соцсети — там же есть преступники? Да и зачем стесняться: блокируем смартфоны, телефоны, машины, еду, воду, автобусы, маршрутки, поезда… Логика проста: преступник сначала нашёл в сети заказ из РФ при помощи смартфона. Потом поел, потом попил, потом сел в транспорт, потом ходил пешком в одежде
+
+45
Lololoq
Lololoq
25 февраля 2026, 10:55
#
Надеюсь, все понимают сарказм написанного и уровень заместителя? Для тех, кто не понял: если исключить из цепочки, например, еду или воду, то теракта бы не было.
+
+45
Moonlighter
Moonlighter
25 февраля 2026, 10:40
#
«Міністр зауважив, що питання користування цим месенджером стосується не тільки його міністерства або Служби безпеки України, але й, зокрема, відповідь має дати суспільство.»

Так суспільству телеграм ніяк не заважає. Чим взагалі у нас займається МВС? Звичайні трутні.
+
+60
TAN72
TAN72
25 февраля 2026, 10:53
#
Кучка **** Диктует условия людям.
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
25 февраля 2026, 11:27
#
Если спецслужбы считают что это приблизит нас на шаг к нашей победе то это необходимо. Можно сделать это только на время военного положения и все поймут.
+
0
BigBend
BigBend
25 февраля 2026, 12:18
#
Русня налякається блоку ТГ і втече
+
+30
zephyr
zephyr
25 февраля 2026, 11:53
#
Традиция: как только на рабсее что-то придумывают депутаты- через время, тоже самое, делается и в Украине.
