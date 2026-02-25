Полностью заблокировать Telegram невозможно, но можно ограничить — министр внутренних дел

Министр внутренних дел Игорь Клименко 23 февраля высказался за регулирование работы мессенджера Telegram в Украине после российских терактов против милиционеров. Однако впоследствии в пресс-службе ведомства признали, что полностью заблокировать приложение невозможно, пишет LIGA.net.

Позиция МВД

На брифинге Клименко спросили, как часто для коммуникации с захватчиками используется Telegram и считают ли в МВД, что нужно ограничить его работу.

«Это, пожалуй, не только вопрос к МВД. Чаще используется Telegram. В процентном соотношении, я думаю, как минимум половину случаев», — ответил чиновник. Министр отметил, что вопрос использования этого мессенджера касается не только его министерства или Службы безопасности Украины, но и, в частности, ответ должно дать общество.

Клименко сказал, что «что-либо запрещенное запретить невозможно», но предположил, что нужно говорить об ограничении и обеспечении такой работы Telegram, при которой правоохранители могут уменьшить количество террористических преступлений.

В пресс-службе МВД объяснили, министр имел в виду, что полностью запретить мессенджер нереально — люди все равно будут находить способы обойти блокировку.

Напомним

Как писал «Минфин», после теракта во Львове заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук призвала пересмотреть ограничения социальной сети Telegram и других анонимных платформ в Украине, об этом она написала на странице фейсбука 22 февраля.

Экс-руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, а ныне Глава Офиса президента заявлял, что Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины. Закрыть его в Украине технически сложно, но это возможно.