Deutsche Telekom повысит цены на MultiSIM с апреля 2026 года: дополнительные SIM-карты подорожают с 4,95 до 6,95 евро в месяц. Больше придется платить и миллионам пользователей домашнего интернета. Об этом пишет Аusnews.de.

Что говорят в компании

В Telekom объяснили, что цены пришлось поднять из-за миллиардных вложений в сеть и общей инфляции. При этом компания подчеркнула, что решение было непростым.

Подорожание коснется не всех: бесплатные MultiSIM в некоторых тарифах (MagentaMobil L и XL) останутся бесплатными.

Новая цена в 6,95 евро будет только за дополнительные платные карты сверх лимита. Пострадавших клиентов обещают уведомить лично.

Считаем переплату

Раньше MultiSIM стоила дешевле, теперь за каждую придется платить на 2 евро в месяц больше. Это плюс 24 евро в год с одной карты.

А если у вас, например, планшет, умные часы и запасной телефон (максимум можно подключить до 7 штук), то переплата может достичь 168 евро в год.

И еще неприятный момент: раньше такие изменения касались только новых клиентов, а сейчас подорожание ударит по всем, у кого эти карты уже есть.

Расторжение договора на MultiSIM

Важно только понимать: если вы не расторгнете соглашение на дополнительную карту или сделаете это позже, то с 1 апреля 2026 года с вас начнут списывать деньги уже по новому, повышенному тарифу. При этом право на обычное расторжение самой опции MultiSIM за вами тоже сохраняется.

Кроме того, воспользоваться внеочередным правом на отказ из-за несогласия с ценами можно будет начиная с 31 марта, и вообще по правилам отключить такую опцию можно всего за один день.