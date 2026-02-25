Юристы рассказали, как считать лимит ФОП при смене группы «упрощенки», чтобы не потерять право на уплату единого налога

Физические лица-предприниматели, которые в течение года сменяют группу единого налога, часто ошибочно считают, что при переходе на другую группу их лимит дохода обнуляется и они могут заполнить новый лимит с нуля. Эта ошибка может привести к потере права на упрощенную систему налогообложения и автоматического перевода на общую систему со всеми вытекающими последствиями. Об этом сообщает Юридическая компания YANKIV.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Обнуляется ли лимит при переходе на другую группу

Самым распространенным заблуждением предпринимателей является убеждение, что при изменении группы единого налога лимит дохода начинается с нуля.

Например, предприниматель работал на первой группе с лимитом 1,4 миллиона гривен в год, заработал 100 тысяч гривен, затем перешел на вторую группу и считает, что теперь может заработать полных 7,2 миллиона гривен, не считая тех 100 тысяч, которые уже получили на первой группе. На самом деле, при переходе на другую группу упрощенной системы налогообложения лимит дохода никоим образом не обновляется и не аннулируется.

Лимит продолжается и все, что предприниматель получил на предыдущей группе единого налога, полностью учитывается в новый лимит дохода.

При подаче годовой декларации необходимо показать весь доход, полученный на всех группах в течение года: на первой, второй, третьей — все это суммируется. В конце года общий доход предпринимателя не должен превышать предел, установленный для той группы налогообложения, на которой он закончил налоговый год.

Это значит, что если вы начали год на первой группе, затем перешли на вторую, а закончили на третьей группе, ваш общий доход за год не должен превышать 10 091 049 гривен — лимит третьей группы.

Пример расчета лимита при переходе с первой на вторую группу

Рассмотрим конкретный пример. Физическое лицо-предприниматель на первой группе единого налога работал с января по июнь 2025 и получил доход 100 тысяч гривен. С 1 июля 2025 г. он перешел на вторую группу единого налога. Как правильно сосчитать лимит дохода за год?

Лимиты дохода на 2025 год составляли: первая группа — 1 334 438 гривен в год, вторая группа — 6 672 190 гривен в год. Предприниматель, работая на первой группе с января по июнь, уже использовал 100 тысяч гривен из общего лимита.

После перехода на вторую группу с 1 июля до конца декабря он может заработать не 6672190 гривен, а 6572190 гривен, поскольку 100 тысяч гривен уже учтены как часть его годового дохода.

Таким образом, общий доход за год не должен превышать 6 672 190 гривен — это лимит второй группы, на которой предприниматель заканчивает год. При этом 100 тысяч гривен, заработанные на первой группе, обязательно учитываются в этот общий предел.