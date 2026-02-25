Государственная налоговая служба Украины усовершенствует подходы к разрешению споров с налогоплательщиками. И. о. главы ГНС Леся Карнаух и президент Украинской академии медиации Луиза Романадзе подписали Меморандум о взаимном партнерстве и сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Налоговая предложит новый вариант разрешения споров с плательщиками
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что предлагает Налоговая
«Налоговая медиация. Одно из направлений, которое развиваем в работе Государственной налоговой службы Украины. Это часть сервисной модели, которую активно внедряет ГНС. Это возможность вовремя урегулировать споры между государством и бизнесом, не превращать все в многолетнюю судебную тяжбу. И главное — без потерь для бюджета», — сказала Карнаух.
Она напомнила, что осенью прошлого года ГНС приступила к работе в этом направлении с Советом бизнес-омбудсмена.
Сегодня же расширяем наши возможности. Подписали Меморандум о сотрудничестве между ГНС и Общественным союзом «Украинская академия медиации» с ее руководителем Луизой Романадзе. Внедряем принципы медиации в налоговой сфере, чтобы спор разрешался через профессиональный и содержательный диалог", — добавила она.
Специалисты Украинской академии медиации помогут развить институт медиации в налоговой сфере.
ГНС сосредоточится на следующих направлениях:
- наработке практических аспектов внедрения медиации в налоговом законодательстве;
- обучении работников Государственной налоговой службы Украины по вопросам урегулирования налоговых споров посредством медиации. Первые тренинги запланированы на этой неделе.
Что это даст
- обеспечит распространение внедрения медиации при урегулировании налоговых споров;
- разовьет построение прозрачных партнерских отношений между плательщиком и контролирующим органом;
- увеличит уровень доверия плательщика к налоговым органам;
- позволит перейти от позиционных споров к диалогу между плательщиком и контролирующим органом.
Комментарии - 1