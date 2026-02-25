Налоговая предложит новый вариант разрешения споров с плательщиками

Государственная налоговая служба Украины усовершенствует подходы к разрешению споров с налогоплательщиками. И. о. главы ГНС Леся Карнаух и президент Украинской академии медиации Луиза Романадзе подписали Меморандум о взаимном партнерстве и сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Что предлагает Налоговая

«Налоговая медиация. Одно из направлений, которое развиваем в работе Государственной налоговой службы Украины. Это часть сервисной модели, которую активно внедряет ГНС. Это возможность вовремя урегулировать споры между государством и бизнесом, не превращать все в многолетнюю судебную тяжбу. И главное — без потерь для бюджета», — сказала Карнаух.

Она напомнила, что осенью прошлого года ГНС приступила к работе в этом направлении с Советом бизнес-омбудсмена.

Сегодня же расширяем наши возможности. Подписали Меморандум о сотрудничестве между ГНС и Общественным союзом «Украинская академия медиации» с ее руководителем Луизой Романадзе. Внедряем принципы медиации в налоговой сфере, чтобы спор разрешался через профессиональный и содержательный диалог", — добавила она.

Специалисты Украинской академии медиации помогут развить институт медиации в налоговой сфере.

ГНС сосредоточится на следующих направлениях:

наработке практических аспектов внедрения медиации в налоговом законодательстве;

обучении работников Государственной налоговой службы Украины по вопросам урегулирования налоговых споров посредством медиации. Первые тренинги запланированы на этой неделе.

Что это даст