українська
25 февраля 2026, 8:26 Читати українською

Налоговая предложит новый вариант разрешения споров с плательщиками

Государственная налоговая служба Украины усовершенствует подходы к разрешению споров с налогоплательщиками. И. о. главы ГНС Леся Карнаух и президент Украинской академии медиации Луиза Романадзе подписали Меморандум о взаимном партнерстве и сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Государственная налоговая служба Украины усовершенствует подходы к разрешению споров с налогоплательщиками.
Фото: tax.gov.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что предлагает Налоговая

«Налоговая медиация. Одно из направлений, которое развиваем в работе Государственной налоговой службы Украины. Это часть сервисной модели, которую активно внедряет ГНС. Это возможность вовремя урегулировать споры между государством и бизнесом, не превращать все в многолетнюю судебную тяжбу. И главное — без потерь для бюджета», — сказала Карнаух.

Она напомнила, что осенью прошлого года ГНС приступила к работе в этом направлении с Советом бизнес-омбудсмена.

Сегодня же расширяем наши возможности. Подписали Меморандум о сотрудничестве между ГНС и Общественным союзом «Украинская академия медиации» с ее руководителем Луизой Романадзе. Внедряем принципы медиации в налоговой сфере, чтобы спор разрешался через профессиональный и содержательный диалог", — добавила она.

Специалисты Украинской академии медиации помогут развить институт медиации в налоговой сфере.

ГНС сосредоточится на следующих направлениях:

  • наработке практических аспектов внедрения медиации в налоговом законодательстве;
  • обучении работников Государственной налоговой службы Украины по вопросам урегулирования налоговых споров посредством медиации. Первые тренинги запланированы на этой неделе.

Что это даст

  • обеспечит распространение внедрения медиации при урегулировании налоговых споров;
  • разовьет построение прозрачных партнерских отношений между плательщиком и контролирующим органом;
  • увеличит уровень доверия плательщика к налоговым органам;
  • позволит перейти от позиционных споров к диалогу между плательщиком и контролирующим органом.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
TAN72
TAN72
25 февраля 2026, 10:55
#
Расширит штат дармоедов
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
