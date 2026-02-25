Администрация Трампа может обязать банки США собирать информацию о гражданстве. Об этом пишет The Wall Street Journal.
В США могут усилить финансовый контроль: банки будут собирать данные о гражданстве
Что это значит
Как пишет издание, в случае принятия таких мер банки будут обязаны запрашивать у новых и существующих клиентов, желающих открыть банковский счет в США, новый вид документов, включая паспорт.
Это станет новым фронтом в кампании администрации Трампа по борьбе с иммигрантами, проживающими в США нелегально, отмечает издание.
Сейчас банки в Штатах обязаны собирать определенную информацию в соответствии с правилами «знай своих клиентов» для борьбы с отмыванием денег и преступностью.
Эти правила не включают сбор информации о гражданстве и нет запрета на открытие банками счетов для неграждан США.
