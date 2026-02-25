Как воспользоваться промокодами CreditKasa и сэкономить на займе

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 февраля 2026, 10:00 Читати українською

Как воспользоваться промокодами CreditKasa и сэкономить на займе

Иногда для выгодного финансового решения не хватает совсем немного — правильного промокода в нужный момент. В CreditKasa убеждены: приятная скидка делает помогающую клиенту сэкономить, а та поощряет клиента обратиться именно в CreditKasa, win win в чистом виде.

Иногда для выгодного финансового решения не хватает совсем немного — правильного промокода в нужный момент.

Поэтому мы регулярно предлагаем клиентам специальные промокоды и акции.

Персональные промокоды: где искать?

Один из самых простых способов получить промокод — оставаться на связи с CreditKasa. Лояльные клиенты, согласившиеся на получение новостей, анонсов или поощрений, еженедельно получают SMS/Viber-сообщение или электронное письмо, содержащее специальное предложение с промокодами для экономии: скидки на ставку, отмена комиссии или другие бонусы.

Кстати, если клиент раньше отказался от рассылок, а значит — и шансов на возможность сэкономить — существует способ все исправить: написать на info@creditkasa.ua или позвонить по номеру 0 800 20 02 21 и попросить подключить сервис информирования.

Праздничные промокоды и акции на сайте CreditKasa

Промокоды часто появляются к особым событиям: Хэллоуин, Черная пятница, новогодние праздники и другие тематические кампании. Чтобы ничего не упустить, проверяйте раздел «Акции» на сайте, где собраны все актуальные предложения с четкими условиями и сроками действия.

Промокоды в соцсетях

Каждый четверг на страницах CreditKasa в Facebook и Instagram публикуются доступные промокоды для постоянных клиентов со скидкой на ставку от 20% до 40%.

Это еще один простой способ воспользоваться выгодными условиями кредита и сэкономить, просто следя за нашими социальными сетями, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!

Как использовать промокод

Воспользоваться промокодом очень просто:

  1. Выбрать желаемую сумму на периодичность оплаты на калькуляторе;

  2. Ввести код в поле;

  3. Система автоматически применит специальные условия.

Весь процесс занимает всего несколько минут и не нуждается в дополнительных подтверждениях.

Следите за сообщениями и акциями CreditKasa, используйте промокоды и экономьте на процентах.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами