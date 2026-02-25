Как воспользоваться промокодами CreditKasa и сэкономить на займе

Иногда для выгодного финансового решения не хватает совсем немного — правильного промокода в нужный момент. В CreditKasa убеждены: приятная скидка делает помогающую клиенту сэкономить, а та поощряет клиента обратиться именно в CreditKasa , win win в чистом виде.

Поэтому мы регулярно предлагаем клиентам специальные промокоды и акции.

Персональные промокоды: где искать?

Один из самых простых способов получить промокод — оставаться на связи с CreditKasa. Лояльные клиенты, согласившиеся на получение новостей, анонсов или поощрений, еженедельно получают SMS/Viber-сообщение или электронное письмо, содержащее специальное предложение с промокодами для экономии: скидки на ставку, отмена комиссии или другие бонусы.

Кстати, если клиент раньше отказался от рассылок, а значит — и шансов на возможность сэкономить — существует способ все исправить: написать на info@creditkasa.ua или позвонить по номеру 0 800 20 02 21 и попросить подключить сервис информирования.

Праздничные промокоды и акции на сайте CreditKasa

Промокоды часто появляются к особым событиям: Хэллоуин, Черная пятница, новогодние праздники и другие тематические кампании. Чтобы ничего не упустить, проверяйте раздел «Акции» на сайте, где собраны все актуальные предложения с четкими условиями и сроками действия.

Промокоды в соцсетях

Каждый четверг на страницах CreditKasa в Facebook и Instagram публикуются доступные промокоды для постоянных клиентов со скидкой на ставку от 20% до 40%.

Это еще один простой способ воспользоваться выгодными условиями кредита и сэкономить, просто следя за нашими социальными сетями, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!

Как использовать промокод

Воспользоваться промокодом очень просто:

Выбрать желаемую сумму на периодичность оплаты на калькуляторе; Ввести код в поле; Система автоматически применит специальные условия.

Весь процесс занимает всего несколько минут и не нуждается в дополнительных подтверждениях.

Следите за сообщениями и акциями CreditKasa, используйте промокоды и экономьте на процентах.