Иногда для выгодного финансового решения не хватает совсем немного — правильного промокода в нужный момент. В CreditKasa убеждены: приятная скидка делает помогающую клиенту сэкономить, а та поощряет клиента обратиться именно в CreditKasa, win win в чистом виде.
Как воспользоваться промокодами CreditKasa и сэкономить на займе
Поэтому мы регулярно предлагаем клиентам специальные промокоды и акции.
Персональные промокоды: где искать?
Один из самых простых способов получить промокод — оставаться на связи с CreditKasa. Лояльные клиенты, согласившиеся на получение новостей, анонсов или поощрений, еженедельно получают SMS/Viber-сообщение или электронное письмо, содержащее специальное предложение с промокодами для экономии: скидки на ставку, отмена комиссии или другие бонусы.
Кстати, если клиент раньше отказался от рассылок, а значит — и шансов на возможность сэкономить — существует способ все исправить: написать на info@creditkasa.ua или позвонить по номеру 0 800 20 02 21 и попросить подключить сервис информирования.
Праздничные промокоды и акции на сайте CreditKasa
Промокоды часто появляются к особым событиям: Хэллоуин, Черная пятница, новогодние праздники и другие тематические кампании. Чтобы ничего не упустить, проверяйте раздел «Акции» на сайте, где собраны все актуальные предложения с четкими условиями и сроками действия.
Промокоды в соцсетях
Каждый четверг на страницах CreditKasa в Facebook и Instagram публикуются доступные промокоды для постоянных клиентов со скидкой на ставку от 20% до 40%.
Это еще один простой способ воспользоваться выгодными условиями кредита и сэкономить, просто следя за нашими социальными сетями, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!
Как использовать промокод
Воспользоваться промокодом очень просто:
-
Выбрать желаемую сумму на периодичность оплаты на калькуляторе;
-
Ввести код в поле;
-
Система автоматически применит специальные условия.
Весь процесс занимает всего несколько минут и не нуждается в дополнительных подтверждениях.
Следите за сообщениями и акциями CreditKasa, используйте промокоды и экономьте на процентах.
