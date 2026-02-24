НБУ выпустил новые оборотные монеты в честь прифронтовых регионов Украины

НБУ ввел в оборот три новые памятные монеты номиналом 10 гривен, посвященные областям, которые ежедневно страдают от боевых действий: Запорожской, Харьковской и Херсонской. Эти денежные знаки продолжают тематическую серию «Мы сильные. Мы вместе» и были представлены в четвертую годовщину полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Национальный банк Украины 24 февраля.

Символика несокрушимости и единства

Символическую презентацию новых монет провели на острове Хортица глава Нацбанка Андрей Пышный совместно с председателем Запорожского областного совета Еленой Жук. Цель этого выпуска — зафиксировать в истории стойкость украинцев и напомнить о неделимости государственных границ.

Согласно планам НБУ, выпуск серии продлится в течение 2026−2027 годов. Общий тираж монет, посвященных всем областям Украины, достигнет 54 миллионов экземпляров.

Особенности дизайна

Технически новые денежные знаки изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Аверс (лицевая сторона): Полностью повторяет дизайн стандартной 10-гривневой монеты 2018 года (автор — Владимир Демьяненко). В центре указан номинал, год чеканки и Государственный Герб Украины, обрамленные древнерусским орнаментом.

Реверс (обратная сторона): Содержит стилизованную карту Украины с четкими границами. На каждой из трех монет графически выделена соответствующая область — Запорожская, Харьковская или Херсонская. Дизайн разработала художница Александра Кучинская, а скульптором выступил Владимир Демьяненко.

Как монеты попадут к гражданам?

Новые деньги являются полноценным платежным средством. Их обязаны принимать все предприятия и банки без каких-либо ограничений для расчетов, пополнения счетов или переводов.

Нацбанк будет вводить их в наличный оборот постепенно: по 2 миллиона штук каждого вида. Они будут выдавать коммерческим банкам и инкассаторским компаниям, откуда попадут в кошельки украинцев как обычная сдача.

Для коллекционеров предусмотрен отдельный формат — специально оформленные сувенирные ролики. Каждый такой ролик содержит 25 монет определенного региона и выпускается лимитированным тиражом в 15 тысяч штук. Приобрести их можно будет через официальный интернет-магазин НБУ и в отделениях банков-дистрибьюторов.