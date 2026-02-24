Multi от Минфин
24 февраля 2026, 19:12 Читати українською

Пенсии не хватит? НПФ простыми словами: как собрать капитал на 20 лет (видео)

Какой будет ваша пенсия через 20 лет? И хватит ли государственных выплат, чтобы сохранить привычный уровень жизни? В новом видео разбираем, как работают негосударственные пенсионные фонды (НПФ), во что они инвестируют средства украинцев и какую реальную доходность показывают на практике.

Какой будет ваша пенсия через 20 лет?

🔍 В этом видео вы узнаете:
👉 что такое НПФ и чем он отличается от государственной пенсии
👉 почему государственной пенсии может не хватить и как это влияет на будущие выплаты
👉 кто контролирует НПФ
👉 во что обычно инвестируют НПФ
👉 какую реальную доходность показывали украинские НПФ в последние годы
👉 как работает налоговая скидка и как она усиливает накопления
👉 сколько может получиться за 20 лет при взносах 5 000 грн/мес
👉 почему важно учитывать инфляцию и «деньги во времени»

Источник: Минфин
Комментарии - 2

bosyak
bosyak
24 февраля 2026, 19:45
Дякую, сам вкладу в овдп. :)
Qwerty1999
Qwerty1999
24 февраля 2026, 20:44
«сохранить привычный уровень жизни»

Например, в 30 лет и 50 лет уровень жизни однозначно будет отличаться,
так то сохранять привычки молодости в пенсионном возрасте — это полный бред.
