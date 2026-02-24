Пенсии не хватит? НПФ простыми словами: как собрать капитал на 20 лет (видео)

Какой будет ваша пенсия через 20 лет? И хватит ли государственных выплат, чтобы сохранить привычный уровень жизни? В новом видео разбираем, как работают негосударственные пенсионные фонды (НПФ), во что они инвестируют средства украинцев и какую реальную доходность показывают на практике.

🔍 В этом видео вы узнаете:

👉 что такое НПФ и чем он отличается от государственной пенсии

👉 почему государственной пенсии может не хватить и как это влияет на будущие выплаты

👉 кто контролирует НПФ

👉 во что обычно инвестируют НПФ

👉 какую реальную доходность показывали украинские НПФ в последние годы

👉 как работает налоговая скидка и как она усиливает накопления

👉 сколько может получиться за 20 лет при взносах 5 000 грн/мес

👉 почему важно учитывать инфляцию и «деньги во времени»