Какой будет ваша пенсия через 20 лет? И хватит ли государственных выплат, чтобы сохранить привычный уровень жизни? В новом видео разбираем, как работают негосударственные пенсионные фонды (НПФ), во что они инвестируют средства украинцев и какую реальную доходность показывают на практике.
Пенсии не хватит? НПФ простыми словами: как собрать капитал на 20 лет (видео)
🔍 В этом видео вы узнаете:
👉 что такое НПФ и чем он отличается от государственной пенсии
👉 почему государственной пенсии может не хватить и как это влияет на будущие выплаты
👉 кто контролирует НПФ
👉 во что обычно инвестируют НПФ
👉 какую реальную доходность показывали украинские НПФ в последние годы
👉 как работает налоговая скидка и как она усиливает накопления
👉 сколько может получиться за 20 лет при взносах 5 000 грн/мес
👉 почему важно учитывать инфляцию и «деньги во времени»
