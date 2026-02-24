Multi от Минфин
українська
24 февраля 2026, 18:26

Клиенты банков-банкротов возвращают долги: в январе ФГВФЛ получил почти 20 млн грн по программам реструктуризации

Заемщики находящихся в процессе ликвидации банков демонстрируют высокую финансовую дисциплину. В январе 2026 года через программы реструктуризации в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) поступило 19,63 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Клиенты банков-банкротов возвращают долги: в январе ФГВФЛ получил почти 20 млн грн по программам реструктуризации
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что львиную долю этих средств — 19,19 млн грн — выплатили представители бизнеса (юридические лица). Остальные суммы пришлись на погашение потребительских кредитов населения.

Реструктуризация работает: цифры и факты

Директор Департамента ликвидации банков Татьяна Старцева отмечает, что программы Фонда помогают поддерживать стабильный денежный поток, который впоследствии направляется на расчеты с кредиторами банков-банкротов.

С начала 2022 года заемщики вернули уже более 1,45 млрд. грн. При этом 98% обратившихся за реструктуризацией предпринимателей получили положительное решение. Более 93% из них добросовестно выполняют график выплат.

Льготные условия для физических лиц (действуют до 31 августа 2026 года)

Для обычных граждан на период военного положения действуют фактически символические условия при регулярных платежах:

  • Ставка: 0,001% годовых.
  • Комиссия: 1 копейка.

Минимальный платеж для активации льготы:

  • 10 000 грн/мес — для ипотеки;
  • 5 000 грн/мес — для крупных карточных кредитов (более 100 тыс. грн);
  • 1 000 грн/мес — для всех других потребительских ссуд.

Если заемщик соблюдает условия реструктуризации, его долг выставляется на продажу в рамках ликвидации банка в последнюю очередь.

Условия для бизнеса (Юрлица и ФЛП)

Для коммерческих заемщиков действует гибкая система ставок, зависящая от срока выплат:

  • Первый взнос: всего 5% от суммы долга.

Процентная ставка:

  • до 18 месяцев — 0,1% годовых;
  • 19−24 месяца — 3% годовых;
  • более 2 лет — 5% годовых.

Полное погашение должно произойти не позднее 6 месяцев до завершения процедуры ликвидации конкретного банка.

Как пользоваться программой?

  • Физическим лицам: подать заявление в банк-кредитор и осуществить первый платеж по графику.
  • Юрлицам и ФЛП: обратиться в банк для получения консультации и подготовки пакета документов.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
