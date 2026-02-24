Заемщики находящихся в процессе ликвидации банков демонстрируют высокую финансовую дисциплину. В январе 2026 года через программы реструктуризации в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) поступило 19,63 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Клиенты банков-банкротов возвращают долги: в январе ФГВФЛ получил почти 20 млн грн по программам реструктуризации
Отмечается, что львиную долю этих средств — 19,19 млн грн — выплатили представители бизнеса (юридические лица). Остальные суммы пришлись на погашение потребительских кредитов населения.
Реструктуризация работает: цифры и факты
Директор Департамента ликвидации банков Татьяна Старцева отмечает, что программы Фонда помогают поддерживать стабильный денежный поток, который впоследствии направляется на расчеты с кредиторами банков-банкротов.
С начала 2022 года заемщики вернули уже более 1,45 млрд. грн. При этом 98% обратившихся за реструктуризацией предпринимателей получили положительное решение. Более 93% из них добросовестно выполняют график выплат.
Льготные условия для физических лиц (действуют до 31 августа 2026 года)
Для обычных граждан на период военного положения действуют фактически символические условия при регулярных платежах:
- Ставка: 0,001% годовых.
- Комиссия: 1 копейка.
Минимальный платеж для активации льготы:
- 10 000 грн/мес — для ипотеки;
- 5 000 грн/мес — для крупных карточных кредитов (более 100 тыс. грн);
- 1 000 грн/мес — для всех других потребительских ссуд.
Если заемщик соблюдает условия реструктуризации, его долг выставляется на продажу в рамках ликвидации банка в последнюю очередь.
Условия для бизнеса (Юрлица и ФЛП)
Для коммерческих заемщиков действует гибкая система ставок, зависящая от срока выплат:
- Первый взнос: всего 5% от суммы долга.
Процентная ставка:
- до 18 месяцев — 0,1% годовых;
- 19−24 месяца — 3% годовых;
- более 2 лет — 5% годовых.
Полное погашение должно произойти не позднее 6 месяцев до завершения процедуры ликвидации конкретного банка.
Как пользоваться программой?
- Физическим лицам: подать заявление в банк-кредитор и осуществить первый платеж по графику.
- Юрлицам и ФЛП: обратиться в банк для получения консультации и подготовки пакета документов.
