українська
24 февраля 2026, 18:49 Читати українською

Топливо может подорожать на 5 грн на фоне напряжения между США и Ираном

Украинские водители могут столкнуться с ощутимым ростом стоимости горючего уже в ближайший месяц. Главным фактором неопределенности на рынке возможна военная операция США против Ирана. Об этом заявил основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин в комментарии Униан. Кроме того, он очертил несколько сценариев развития событий.

Украинские водители могут столкнуться с ощутимым ростом стоимости горючего уже в ближайший месяц.
Сценарий 1. Военная операция и нефтяное ралли

По словам Леушкина, динамика цен на украинских АЗС будет напрямую зависеть от продолжительности и интенсивности боевых действий.

«Блицкриг» (до 2 недель). Если операция будет быстрой, нефть кратковременно подскочит до $80 за баррель и со временем стабилизируется. Для Украины это означает минимальное колебание — в пределах 1−2 грн за литр.

Затяжной конфликт. В случае продолжительной войны цена нефти может пересечь отметку в $85−90 за баррель. Это произойдет, если Иран заблокирует Ормузский пролив (через который проходит 20% мирового экспорта нефти) или если пострадают добывающие объекты. В таком случае горючее в Украине подорожает на 5 грн за литр.

Сценарий 2. «Тихая» напряженность и внутренние факторы

Даже если открытый конфликт удастся избежать, цены все равно не будут стоять на месте. Эксперт выделяет внутренние причины роста:

  • Мировые котировки: только из-за текущего напряжения на Ближнем Востоке горючее прибавит +1 грн/л уже в течение недели.
  • Курс валют: во второй половине марта ожидается дополнительное удорожание на +1 грн/л из-за девальвации гривны.
  • Логистический коллапс: ужасное состояние дорог после зимы увеличивает расходы на перевозку горючего, что также закладывается в финальную цену.

«Следовательно, мы уже сейчас видим потенциальный рост на одну гривну, а впоследствии — еще на одну. И это даже без учета иранского фактора», — резюмировал Леушкин.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
RobinG
RobinG
24 февраля 2026, 19:27
#
Скажите проще, что Венгры не будут поставлять. Потом будут, но цены мы не вернем.
