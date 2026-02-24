Состоятельные пары прячут состояние в криптовалюте перед разводом

Юристы в Великобритании фиксируют рост случаев, когда состоятельные супружеские пары скрывают криптовалютные активы при разводах. Цифровые деньги позволяют легче избежать раскрытия истинного состояния имущества, что затрудняет справедливое разделение. Об этом сообщает Financial Times.

Почему криптовалюту трудно обнаружить

Британская система разводов предусматривает обязательное раскрытие финансовой информации через специальную форму. Супруги должны предоставить полное, честное и четкое раскрытие всех финансовых обстоятельств. Однако отдельной графы для криптовалют в документе не существует — их нужно указывать в категории «прочие активы», что создает пространство для манипуляций.

Юристы говорят, что криптовалюты добавляют новое измерение к давней проблеме финансовой непрозрачности между партнерами. В отличие от традиционных банковских счетов, цифровые активы могут храниться в собственных кошельках без участия централизованных учреждений, что делает их почти невидимыми при стандартной проверке.

Реальные масштабы проблемы

Алекс Бридон, партнер юридической фирмы Withers, рассказал, что сталкивался с делами, где скрытые криптоактивы достигали миллионов фунтов стерлингов. Он описал один характерный случай: жена нашла у мужа рукописные записи с длинными числовыми последовательностями, которые вызвали подозрение. Суд обязал мужа раскрыть информацию и заморозил активы.

Оправдание нарушителя звучало так: «Он сказал, что не указал эти активы, потому что они были старыми и с ними фактически не проводили операций». Юристы подчеркивают: независимо от активности счета, все активы подлежат обязательному раскрытию.

Методы выявления скрытых активов

Бридон назвал три самых эффективных инструмента поиска скрытой криптовалюты:

банковские выписки, показывающие переводы на криптобирже;

публичные блокчейн-реестры с историей транзакций;

судебно-техническая экспертиза устройств для поиска кошельков.

Специалисты указывают, что часто подозрения возникают не из-за прямых доказательств, а из-за косвенных признаков: непонятные переводы, незнакомые приложения на телефоне или следы использования криптокошельков. После этого юристы могут обращаться в суд за дополнительным раскрытием информации, а иногда — за приказом заморозить активы, пока устанавливается их собственность.

Новая форма старой схемы

Питер Берджесс, старший партнер Burgess Mee, объяснил, что криптовалюты стали современной версией традиционных схем сокрытия капитала:

«Раньше люди размещали деньги в офшорных трастах и компаниях, это до сих пор происходит, но все чаще мы видим, что они делают это в криптовалютах».

По его прогнозам, ситуация будет только ухудшаться: «В течение следующих 10 лет мы увидим гораздо больше таких дел».

Новые вызовы для юристов

Юристы также сталкиваются со сложной защитной тактикой: даже когда существование кошелька доказано, человек может утверждать, что потерял доступ к приватным ключам или что устройство было стерто. Это превращает оценку стоимости и исполнение судебного решения в дорогостоящее техническое противостояние.

Юридические фирмы адаптируются к новым реалиям: проводят специализированные семинары для сотрудников, привлекают судебных бухгалтеров и экспертов по отслеживанию криптовалют. Впрочем, такие расследования стоят чрезвычайно дорого и обычно применяются только в делах с крупными суммами.

Влияние на брачные контракты

Криптоактивы также влияют на заключение брачных контрактов. Если значительные активы не были раскрыты на момент подписания соглашения, суд может признать его недействительным. Это создает дополнительный риск для тех, кто пытается скрыть цифровые активы еще до официального развода.

Юристы в Великобритании предупреждают, что суды могут рассматривать сокрытие активов как неправомерное поведение. Это может привести к неблагоприятным выводам, дополнительным судебным издержкам, а решение может быть пересмотрено, если скрытые активы будут обнаружены позже.