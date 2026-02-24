НБУ обнародовал новые курсы валют на среду, 25 февраля. Согласно информации на сайте регулятора, курсы евро и доллара немного упали.
Официальный курс валют на среду: доллар, евро, злотый
Курс доллара
На среду НБУ установил такой курс доллара: 43,26 грн. Это на 4 копейки меньше, чем во вторник (43,30).
Исторический максимум доллара: 43,41 (19.01.26).
Курс евро
В то же время курс евро на среду был установлен на отметке — 50,97 грн, что на 4 копейки меньше, чем во вторник (51,01).
Исторический максимум евро: 51,25 (11.02.26).
Курс злотого
Официальный курс польского злотого на среду: 12,09 грн (во вторник курс был 12,08 грн).
Источник: Минфин
