Официальный курс валют на среду: доллар, евро, злотый

НБУ обнародовал новые курсы валют на среду, 25 февраля. Согласно информации на сайте регулятора, курсы евро и доллара немного упали.

На среду НБУ установил такой курс доллара: 43,26 грн. Это на 4 копейки меньше, чем во вторник (43,30).

Исторический максимум доллара: 43,41 (19.01.26).

В то же время курс евро на среду был установлен на отметке — 50,97 грн, что на 4 копейки меньше, чем во вторник (51,01).

Исторический максимум евро: 51,25 (11.02.26).

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на среду: 12,09 грн (во вторник курс был 12,08 грн).

