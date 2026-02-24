К годовщине Великой войны и в память о борьбе, продолжающейся с 2014 года, Укрпочта презентует почтовый блок «Мечем и волей». Об этом говорится в сообщении Укрпочты.
«Мечем и волей»: Укрпочта выпустила почтовый блок к годовщине полномасштабной войны (фото)
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно о марке
Тираж почтового блока — 60 000 экземпляров, конвертов «Первый день» — 15 000, презентационных папок — 400. Номинал почтовой марки — Х.
Приобрести выпуск можно в отделениях Укрпочты и в почтовом маркете онлайн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии