Китай все более привлекателен для инвесторов: Deutsche Bank прогнозирует рост притока капитала

Технологическая мощь Китая превращает страну в одно из самых перспективных направлений для инвесторов в 2026 году. Об этом заявил Кристиан Нолтинг, глобальный главный инвестиционный директор по частному банкингу Deutsche Bank AG, сообщает Bloomberg.

Новая роль на мировой арене

По словам Нолтинга, Китай окончательно не является просто «мировой фабрикой» с дешевой рабочей силой. Сегодня страна трансформировалась в высокотехнологичный хаб.

Китай стал вторым по значению мировым центром разработки ИИ после США. Кроме того, страна занимает лидирующие позиции в производстве электромобилей (EV) и робототехнике.

«Мы оптимистично настроены по отношению к Китаю как инвестиционному направлению. Это уже не просто производственная база, куда компании приходят за дешевым производством», — отметил Нолтинг.

Почему инвесторы выбирают Азию?

Deutsche Bank выделяет несколько факторов, стимулирующих приток капитала в китайские акции в этом году:

География капитала: наибольшую активность проявляют инвесторы из Юго-Восточной Азии и Европы.

Слабый доллар: ослабление американской валюты заставляет управляющих активами искать альтернативы активам США.

Рыночная динамика: пока индекс S&P 500 демонстрирует нулевую динамику, индекс MSCI Asia Pacific с начала года взлетел уже на 12%.

Многие фондовые менеджеры сейчас рассматривают азиатские рынки как выгодную альтернативу переоцененным акциям американских технологических гигантов.