українська
24 февраля 2026, 14:54

Немецкие автогиганты под угрозой: BMW, Mercedes и Volkswagen могут «не дожить» до 2030 года

Три столба немецкого автопрома — BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen — рискуют прекратить свое существование в нынешнем виде уже к концу этого десятилетия. Об этом заявил немецкий экономист Мориц Шуларик, президент Кильского института мировой экономики Киля, сообщает Hibridos y Electricos.

Три столба немецкого автопрома — BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen — рискуют прекратить свое существование в нынешнем виде уже к концу этого десятилетия.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Три всадника «автомобильного апокалипсиса»

Шуларик утверждает, что индустрия переживает наиболее радикальную трансформацию за последние 100 лет. Традиционная германская инженерия больше не является гарантией выживания.

По словам экономиста, сочетание электрификации, цифровизации и глобальной конкуренции ведет к переосмыслению автомобильной промышленности. Это продлится еще несколько лет, пока до 2030 года многие компании не потеряют устойчивые конкурентные преимущества, которыми они пользовались годами.

Среди многих сфер основными революционными моментами будут развитие программного обеспечения, расширение искусственного интеллекта и автономное вождение.

Главными вызовами стали:

  • Цифровизация и софт: современный автомобиль — это «компьютер на колесах». Немецкие компании проигрывают в разработке собственного программного обеспечения и интеграции искусственного интеллекта.
  • Китайская экспансия: конкуренты из Азии обладают значительно более высокой технологической гибкостью и уже опережают немцев в сегменте электромобилей (EV).
  • Изменение модели бизнеса: рынок переходит от продаж железа к предоставлению мобильности как цифрового сервиса.

«Мы больше не соревнуемся за то, кто сделает лучший двигатель. Мы соперничаем за то, кто интегрирует технологии, которые определят мобильность будущего», — подчеркнул Шуларик.

Решение Volvo как единственный путь?

Экономист предполагает, что немецкие бренды могут повторить судьбу шведской компании Volvo, после перехода под контроль китайского гиганта Geely смогла успешно адаптироваться к новым реалиям. Это намек на то, что немецкие марки могут потерять независимость или радикально изменить структуру собственности, чтобы получить доступ к азиатским технологиям.

Реакция промышленности

Заявление Шуларика вызвало волну негодования в Германии.

Гильдегард Мюллер, президент Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), назвала эти прогнозы «абсурдными», хотя и признала проблемы с высокими ценами на энергоносители.

Джем Оздемир (партия Зеленых) отверг идею перехода Mercedes-Benz под иностранный контроль, но призвал компании к немедленной модернизации.

Свет в конце тоннеля

Несмотря на хмурый прогноз, Шуларик видит надежду в новых проектах. В частности, Volkswagen готовит к выпуску модель ID. Polo, которая должна стать хитом благодаря высокому уровню софта и доступной цене. Вместе с конкурентами, например обновленный Renault Twingo, эти авто могут стать шансом Европы догнать лидеров рынка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 5

+
0
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
24 февраля 2026, 15:43
#
Продовжуй те робити планшети на колесах і шушлайкі з літровими ДВС, і тоді точно зникнете!
+
0
kadaad1988
kadaad1988
24 февраля 2026, 15:53
#
Никто никого не заставляет покупать авто с литровым двигателем, хотя для жителей евопейских городов это нормальный варант.
+
0
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
24 февраля 2026, 16:33
#
Жителі європи звикли накатувати 300−350 тисяч км, до зміни авто, а не капіталитись на 50 тисячах.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
24 февраля 2026, 17:46
#
Кто наезжанет 300−350 тыс. км покупает авто с большим объемом, еаропейцы ведь не дураки. Я покупая авто мог купить фольц с объемом 1,4, но я так не сделал и купил 2,0 да еще и в 200 лошадок и никаких проблем…
+
0
kadaad1988
kadaad1988
24 февраля 2026, 15:52
#
Если в ЕС наконец-то поставят заслон китайским погремушкам, то все выживут.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
