українська
24 февраля 2026, 14:32

Кредитный парадокс: украинцы берут дорогие займы, пока бизнес массово бежит в валюту

Украинцы продолжают массово брать деньги в банках на потребительские нужды и жилье, несмотря на чрезвычайно высокие процентные ставки. В то же время украинский бизнес демонстрирует противоположную тенденцию: компании сокращают объемы своих гривневых обязательств, ища более дешевые альтернативы в иностранной валюте. Об этом говорится в отчете НБУ «Денежно-кредитная и финансовая статистика».

Украинцы продолжают массово брать деньги в банках на потребительские нужды и жилье, несмотря на чрезвычайно высокие процентные ставки.

Домашние хозяйства: потребление в долг

По итогам декабря 2025 года общий портфель кредитов, выданных домашним хозяйствам, достиг 365,39 миллиарда гривен. Это означает, что за год объем займов населения вырос на значительные 25,2%.

Львиную долю этих долгов составляют обычные потребительские кредиты — 295,48 миллиарда гривен, портфель которых за год увеличился на 24,5%. В то же время украинцы начали активнее брать кредиты на недвижимость: этот сегмент вырос на 25,1% и достиг 46,43 миллиарда гривен.

Почти все долги населения номинированы в национальной валюте (355,07 млрд грн), тогда как валютные кредиты для граждан остаются мизерными и продолжают сокращаться. Интересно, что украинцев не отпугивает даже высокая стоимость таких займов. Средняя процентная ставка по новым гривневым кредитам для домашних хозяйств в декабре составляла 28,39% годовых.

Бизнес затягивает пояса и уходит в валюту

Ситуация с кредитованием бизнеса выглядит кардинально иначе. Общий объем кредитов нефинансовым корпорациям по итогам прошлого года не только не вырос, но и сократился на 2,0%, остановившись на отметке 775,86 миллиарда гривен.

Особенно заметным является падение интереса компаний к гривневым займам. Их объем уменьшился на 7,4% за год (до 490,27 млрд грн), и это несмотря на то, что средняя ставка для бизнеса в два раза ниже, чем для населения — 13,77% годовых.

Вместо того чтобы брать гривну, компании начали активнее привлекать финансирование в твердой валюте. Например, портфель кредитов бизнеса в евро за год подскочил на 18,6% (до 103,67 млрд грн в эквиваленте), а в долларах США — вырос на 4,0% (до 181,82 млрд грн). Это свидетельствует о том, что предприниматели пытаются найти более дешевые ресурсы на фоне жестких условий на внутреннем рынке.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
