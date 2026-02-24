Multi от Минфин
24 февраля 2026, 13:52

Автор «Черного лебедя» предрек массовые банкротства в ИТ-сфере

Автор экономического бестселлера «Черный лебедь"Нассим Талеб призвал инвесторов готовиться к росту волатильности и череде корпоративных дефолтов в ИТ-сфере, сообщает Bloomberg.

Автор экономического бестселлера «Черный лебедь
Фото: Насим Талеб

О чем говорит Талеб

Выступая на мероприятии в Майами, Талеб отметил, что инвесторы переоценивают устойчивость нынешних фаворитов технологического рынка.

На фоне геополитической нестабильности и жесткой конкуренции разработчиков ПО может захлестнуть волна банкротств. Создатель концепции «черного лебедя» напомнил: история показывает, что первопроходцы редко сохраняют доминирующее положение в долгосрочной перспективе.

«Кто-то заработает на ИИ много денег», — констатировал экономист. Однако нет никаких гарантий, что это будут именно те компании, которые задают тренд сегодня, добавил он.

Поскольку рост фондового рынка в последние годы опирался на узкую группу бумаг из сектора искусственного интеллекта, основные индексы могут оказаться крайне уязвимыми в случае смены лидеров отрасли, утверждает Талеб. По его словам, вероятность «хвостовых рисков» — экстремальных рыночных событий — в различных секторах все еще не заложена в котировки, а речь идет не о легкой коррекции, а о «масштабной просадке».

Эйнштейн не решит проблему

Симптомы тектонических сдвигов уже заметны в динамике драгметаллов: пока акции лихорадит, золото подорожало почти на 30% с октября. Экономист связывает этот тренд с хроническим дефицитом бюджета США и санкционной политикой, подрывающей доверие к американской валюте.

«Доллар США постепенно теряет статус резервной валюты. Если возникает ощущение, что активы могут быть заморожены или конфискованы, это снижает стимул хранить капитал в долларах», — подчеркнул эксперт.

Среди прочих макроэкономических угроз Талеб выделил деструктивность хаотичных торговых пошлин и угрозу перебоев с поставками нефти из-за напряженности между США и Ираном. Предсказуемые пошлины позволяют бизнесу адаптироваться, но резкая смена курса отпугивает инвесторов:

«Если правила игры непредсказуемо меняются, стимулы для размещения капитала исчезают». При этом потенциальный нефтяной шок в духе 1970-х годов грозит глобальной экономике тяжелейшими последствиями. «Такого рода стагфляцию, вызванную шоками на сырьевых рынках, нелегко исправить с помощью монетарной политики, — резюмировал Талеб. — Вы можете привести в ФРС самого Эйнштейна — это не решит проблему».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
AllexL
AllexL
24 февраля 2026, 14:37
#
Дякую, кеп.
