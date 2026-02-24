Самые надежные автомобили 2026 года: Tesla догоняет эталонные японские автомобили по качеству сборки

Японские автопроизводители продолжают безоговорочно доминировать на мировом рынке по уровню надежности своих транспортных средств, тогда как компания Илона Маска показала самое стремительное улучшение качества сборки. Масштабное исследование, охватившее отзывы сотен тысяч владельцев машин, определило главных фаворитов и аутсайдеров автомобильной индустрии текущего года. Об этом сообщает Visual Capitalist со ссылкой на Consumer Reports.

Тотальное лидерство Японии

Первые четыре строчки мирового рейтинга уверенно заняли японские гиганты: Toyota (получила 66 баллов), Subaru (63 балла), Lexus (60 баллов) и Honda (59). В целом компании из Японии заняли шесть из семи первых мест в списке, куда также вошли Nissan (57) и Acura (54).

Секрет такого стабильного успеха заключается в философии консервативной инженерии. Производители делают ставку на проверенные технологии и длительные жизненные циклы своих моделей. Например, автомобили Toyota при условии надлежащего обслуживания способны без проблем преодолеть более 320 тысяч километров (200 тысяч миль). Этого удается достичь благодаря строгому контролю качества на всех этапах производства и упрощенной конструкции двигателей, что минимизирует риск серьезных поломок. Кроме того, автомобили этой марки традиционно имеют высокий уровень защиты от угонов.

Европейский сегмент: стабильные «среднячки»

Автомобильные бренды из Европы в основном оказались в середине рейтинговой таблицы. Лучший результат продемонстрировала немецкая BMW, которая заняла пятое место с 58 баллами, опередив нескольких мощных японских конкурентов.

В то же время другие известные европейские марки показали довольно посредственные результаты: Audi получила 44 балла, Volkswagen и Volvo — по 42 балла, а Mercedes-Benz завершил свое выступление с 41 баллом.

Успех Tesla и проблемы новичков

Настоящей сенсацией рейтинга стала американская компания Tesla. Она поднялась сразу на восемь позиций по сравнению с прошлыми исследованиями, заняв девятое место с 50 баллами. Такой скачок стал возможен благодаря существенному улучшению надежности самых популярных электрокаров бренда — Model 3 и Model Y. Поскольку Tesla годами не меняет базовый дизайн этих машин, инженеры смогли постепенно исправить большинство конструктивных недостатков.

Зато компании, которые экспериментируют с новыми платформами или выпускают специфические мощные автомобили, оказались внизу списка.

Аналитики составили этот рейтинг на основе детального опроса владельцев около 380 тысяч автомобилей. Они собирали информацию обо всех технических неисправностях, с которыми водители столкнулись за последнее время, что позволило выявить четкие тенденции в отношении качества различных двигателей (бензиновых, гибридных и электрических).

