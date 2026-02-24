Четыре года великой войны: бизнес в Украине адаптировался, но прогнозы становятся тревожнее

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 февраля 2026, 13:13 Читати українською

Четыре года великой войны: бизнес в Украине адаптировался, но прогнозы становятся тревожнее

По состоянию на февраль 2026 года украинский бизнес демонстрирует чрезвычайную выносливость. Большинство компаний продолжают работу, несмотря на дефицит кадров и энергетический террор. Таковы результаты новой волны опроса «Бизнес в условиях войны», проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди своих членских компаний.

Четыре года великой войны: бизнес в Украине адаптировался, но прогнозы становятся тревожнее
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Положение дел

В начале 2026 года три четверти членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации (76%) работают в полном объеме, в то время как 24% - с определенными ограничениями.

Наиболее распространенными барьерами для компаний остаются ограничения географии деятельности (58%), приостановка работы на время воздушных тревог (45%) и вынужденный перевод деятельности в онлайн-формат (40%).

Настроения бизнеса стали более сдержанными по сравнению с прошлым годом. Доля руководителей, положительно оценивающих текущее положение дел в своем бизнесе, уменьшилась с 40% до 32%. В то же время возросла доля тех, кто оценивает ситуацию негативно — с 14% до 23%, в то время как еще 45% считают ее удовлетворительной.

Так же ухудшились и прогнозы по динамике бизнеса на 2026 год. 39% руководителей ожидают ухудшения положения дел в 2026 году по сравнению с 29% в прошлом году. В то же время 41% не предполагают существенных изменений. Доля ожидающих улучшения сократилась с 32% до 20%.

Топ-5 вызовов для предпринимателей

Среди факторов наибольшего негативного влияния на бизнес предприниматели выделяют:

  • Атаки на украинскую энергосистему (82%)
  • Нехватка квалифицированных работников (78%)
  • Войну, оккупацию территорий (66%)
  • Сокращение внутреннего потребления (46%)
  • Нестабильность экономики (40%)

В то же время, бизнес удерживает финансовые резервы на относительно стабильном уровне. Так, 67% компаний имеют запас финансовой прочности в год и более, 21% - на полгода, 10% - на несколько месяцев, и только 2% сообщают об отсутствии резервов.

Потери бизнеса

Потери бизнеса в результате войны растут. К началу 2026 года 19% компаний сообщают о потерях до $1 млн, 25% — $1−10 млн, а 20% — свыше $10 млн, что больше чем в прошлом году (16%). В то же время 11% компаний не понесли потери, тогда как четверть респондентов пока не могут их точно оценить.

Поддержка бизнесом вооруженных сил остается неизменно устойчивой. Сейчас 71% компаний поддерживают своих работников в рядах ВСУ, 56% помогают финансово, 37% - продукцией. В восстановление общины или региона приобщаются 24% опрошенных бизнесов. У 88% опрошенных членских компаний Ассоциации сегодня есть сотрудники в рядах ВСУ.

Мобилизация

В последние годы прослеживается тенденция к увеличению количества мобилизованных работников. У 47% количество мобилизованных доходит до 10% от общего количества военнообязанных. У 29% количество мобилизованных достигает 10−20%, у 12% — 20−30% и у 3% — более 30%.

Около половины, а именно 51% компаний сообщают, что среди мобилизованных или добровольцев критические для работы предприятия специалисты, в частности водители, инженеры, механизаторы, IT-специалисты, операторы оборудования, руководители и другие.

Релокация

В числе опрошенных компаний 10% проводили релокацию офиса или производства в связи с российской агрессией в 2025 году. В частности, 8% - в пределах Украины и 2% - за границу. 83% не проводили релокацию и не планируют, в то время как 7% не релоцировались, но сейчас размышляют над этим.

Завершение войны

Почти половина опрошенных компаний, а именно 47% не ожидают завершения войны в 2026 году. В то же время 24% считают, что боевые действия могут завершиться в этом году, а 29% затрудняются ответить на этот вопрос.

Три четверти, а именно 76% членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации продолжат работать в Украине, независимо от того, завершатся ли в этом году боевые действия. Еще у 14% пока нет однозначного ответа, тогда как 10% предполагают, что в случае продолжения боевых действий могут пересмотреть свое присутствие на украинском рынке.

Чего бизнес ждет от государства?

Наибольшей поддержки бизнес нуждается в следующих вопросах:

  • Улучшение условий бронирования сотрудников
  • Покрытие военных рисков
  • Мораторий на проверки
  • Смягчение валютных ограничений
  • Содействие в коммуникации с государственными органами

Опрос

Опрос проводился с 3 по 17 февраля 2026 года. Участие в нем принял 131 топ-менеджер членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации. В числе опрошенных 61% представляют компании с иностранным капиталом, 39% - с украинским. По размеру бизнеса: 41% - средние компании, 37% - крупные и 22% - малые.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами