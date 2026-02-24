Четыре года великой войны: бизнес в Украине адаптировался, но прогнозы становятся тревожнее

По состоянию на февраль 2026 года украинский бизнес демонстрирует чрезвычайную выносливость. Большинство компаний продолжают работу, несмотря на дефицит кадров и энергетический террор. Таковы результаты новой волны опроса «Бизнес в условиях войны», проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди своих членских компаний.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Положение дел

В начале 2026 года три четверти членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации (76%) работают в полном объеме, в то время как 24% - с определенными ограничениями.

Наиболее распространенными барьерами для компаний остаются ограничения географии деятельности (58%), приостановка работы на время воздушных тревог (45%) и вынужденный перевод деятельности в онлайн-формат (40%).

Настроения бизнеса стали более сдержанными по сравнению с прошлым годом. Доля руководителей, положительно оценивающих текущее положение дел в своем бизнесе, уменьшилась с 40% до 32%. В то же время возросла доля тех, кто оценивает ситуацию негативно — с 14% до 23%, в то время как еще 45% считают ее удовлетворительной.

Так же ухудшились и прогнозы по динамике бизнеса на 2026 год. 39% руководителей ожидают ухудшения положения дел в 2026 году по сравнению с 29% в прошлом году. В то же время 41% не предполагают существенных изменений. Доля ожидающих улучшения сократилась с 32% до 20%.

Топ-5 вызовов для предпринимателей

Среди факторов наибольшего негативного влияния на бизнес предприниматели выделяют:

Атаки на украинскую энергосистему (82%)

Нехватка квалифицированных работников (78%)

Войну, оккупацию территорий (66%)

Сокращение внутреннего потребления (46%)

Нестабильность экономики (40%)

В то же время, бизнес удерживает финансовые резервы на относительно стабильном уровне. Так, 67% компаний имеют запас финансовой прочности в год и более, 21% - на полгода, 10% - на несколько месяцев, и только 2% сообщают об отсутствии резервов.

Потери бизнеса

Потери бизнеса в результате войны растут. К началу 2026 года 19% компаний сообщают о потерях до $1 млн, 25% — $1−10 млн, а 20% — свыше $10 млн, что больше чем в прошлом году (16%). В то же время 11% компаний не понесли потери, тогда как четверть респондентов пока не могут их точно оценить.

Поддержка бизнесом вооруженных сил остается неизменно устойчивой. Сейчас 71% компаний поддерживают своих работников в рядах ВСУ, 56% помогают финансово, 37% - продукцией. В восстановление общины или региона приобщаются 24% опрошенных бизнесов. У 88% опрошенных членских компаний Ассоциации сегодня есть сотрудники в рядах ВСУ.

Мобилизация

В последние годы прослеживается тенденция к увеличению количества мобилизованных работников. У 47% количество мобилизованных доходит до 10% от общего количества военнообязанных. У 29% количество мобилизованных достигает 10−20%, у 12% — 20−30% и у 3% — более 30%.

Около половины, а именно 51% компаний сообщают, что среди мобилизованных или добровольцев критические для работы предприятия специалисты, в частности водители, инженеры, механизаторы, IT-специалисты, операторы оборудования, руководители и другие.

Релокация

В числе опрошенных компаний 10% проводили релокацию офиса или производства в связи с российской агрессией в 2025 году. В частности, 8% - в пределах Украины и 2% - за границу. 83% не проводили релокацию и не планируют, в то время как 7% не релоцировались, но сейчас размышляют над этим.

Завершение войны

Почти половина опрошенных компаний, а именно 47% не ожидают завершения войны в 2026 году. В то же время 24% считают, что боевые действия могут завершиться в этом году, а 29% затрудняются ответить на этот вопрос.

Три четверти, а именно 76% членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации продолжат работать в Украине, независимо от того, завершатся ли в этом году боевые действия. Еще у 14% пока нет однозначного ответа, тогда как 10% предполагают, что в случае продолжения боевых действий могут пересмотреть свое присутствие на украинском рынке.

Чего бизнес ждет от государства?

Наибольшей поддержки бизнес нуждается в следующих вопросах:

Улучшение условий бронирования сотрудников

Покрытие военных рисков

Мораторий на проверки

Смягчение валютных ограничений

Содействие в коммуникации с государственными органами

Опрос

Опрос проводился с 3 по 17 февраля 2026 года. Участие в нем принял 131 топ-менеджер членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации. В числе опрошенных 61% представляют компании с иностранным капиталом, 39% - с украинским. По размеру бизнеса: 41% - средние компании, 37% - крупные и 22% - малые.