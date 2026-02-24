Недостроенные дата-центры для ИИ привлекают миллиарды долларов с помощью кредитных рейтингов

Чтобы профинансировать колоссальные расходы на создание инфраструктуры для искусственного интеллекта, застройщики дата-центров начали массово обращаться за кредитными рейтингами для объектов, которые еще находятся на стадии строительства. Это делается для того, чтобы открыть новые источники капитала на рынке. Об этом сообщает Financial Times.

Потребность в новых инвесторах

В последние месяцы ведущие рейтинговые агентства, такие как S&P, Moody’s, Fitch и Kroll Bond Rating Agency (KBRA), расширили свое покрытие на проекты дата-центров, которые еще не завершены. Они часто предоставляют частные оценки для кредитов, что позволяет банкам перепродавать эти долговые обязательства более широкому кругу институциональных инвесторов.

Получение такого официального подтверждения надежности является критически важным для масштабных проектов, поскольку они уже переполнили традиционный рынок финансирования. Теперь им нужно привлекать новых игроков, например, страховые компании, которые по закону могут покупать только высококачественные активы, оцененные «большой тройкой» агентств.

«Это астрономический рост, — отмечает Рулоф Стинекамп, руководитель группы по сложным кредитам в Fitch, специализирующейся на дата-центрах. — Подавляющее большинство того, что оценивала моя команда, — это новые объекты, которые строятся при поддержке гиперскейлеров прямо сейчас».

По словам Стинекампа, за последние девять месяцев Fitch присвоило более 35 рейтингов таким проектам. Большинство из них были частными сделками со средним размером около 3 миллиардов долларов. Кроме того, в августе агентство выпустило новый набор критериев оценки для цифровой инфраструктуры.

Рынок на сотни миллиардов

По информации осведомленных источников, Moody’s и Fitch в частном порядке уже присвоили рейтинги «инвестиционного уровня» строительным кредитам на десятки миллиардов долларов, которые поддерживает корпорация Oracle. Обе фирмы отказались комментировать конкретные транзакции.

Меньшие специализированные игроки, такие как KBRA, вышли на этот рынок еще раньше. По словам главного рейтингового директора компании Билла Кокса, свой первый проект дата-центра они оценили 15 месяцев назад. Сейчас KBRA обеспечивает рейтинги для долга дата-центров на сумму около 100 миллиардов долларов.

«Мы ожидаем, что эта цифра вырастет, возможно, еще на 25−50 миллиардов долларов в первой половине этого года», — подчеркнул Кокс.

Большинство таких проектов стремятся получить именно инвестиционный уровень рейтинга. Для этого банкиры часто меняют структуру сделок и предоставляют больше кредитных гарантий. Стинекамп отмечает, что некоторые клиенты отказывались от реализации проекта, узнав, что такой уровень для них недостижим. На сегодняшний день около двух третей выданных рейтингов соответствуют необходимым высоким стандартам.

Гарантии от технологических гигантов и скрытые риски

Эти высокие оценки в основном обеспечиваются долгосрочными договорами аренды с крупными технологическими компаниями (Big Tech), чьи кредитные профили гораздо сильнее, чем у малоизвестных застройщиков дата-центров. Фактически, рейтинг проекта ограничивается кредитным рейтингом его арендатора.

Как объясняет Давал Шах, директор по инфраструктурным рейтингам S&P, финансовые гарантии от надежных арендаторов существенно улучшают кредитные показатели. Например, агентство S&P присвоило рейтинг A+ долгу на сумму 27 миллиардов долларов для дата-центра Hyperion компании Meta в Луизиане. В контракте Meta пообещала начать платить аренду даже в случае задержки строительства, а также покрыть дополнительные расходы, если проект выйдет за пределы бюджета.

«Кредитная история очень простая, — говорит Шах. — Кредиторы берут на себя риски только в отношении Meta».

В то же время эксперты предупреждают о новых угрозах. Дата-центры, созданные специально для обучения искусственного интеллекта, являются более рискованными, чем традиционные центры для облачных вычислений. Обычно они расположены в отдаленных районах и их практически невозможно перепрофилировать. Это делает поиск нового арендатора по окончании первоначального договора крайне сложным.