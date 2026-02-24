Недостроенные дата-центры для ИИ привлекают миллиарды долларов с помощью кредитных рейтингов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 февраля 2026, 12:35 Читати українською

Недостроенные дата-центры для ИИ привлекают миллиарды долларов с помощью кредитных рейтингов

Чтобы профинансировать колоссальные расходы на создание инфраструктуры для искусственного интеллекта, застройщики дата-центров начали массово обращаться за кредитными рейтингами для объектов, которые еще находятся на стадии строительства. Это делается для того, чтобы открыть новые источники капитала на рынке. Об этом сообщает Financial Times.

Чтобы профинансировать колоссальные расходы на создание инфраструктуры для искусственного интеллекта, застройщики дата-центров начали массово обращаться за кредитными рейтингами для объектов, которые еще находятся на стадии строительства.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Потребность в новых инвесторах

В последние месяцы ведущие рейтинговые агентства, такие как S&P, Moody’s, Fitch и Kroll Bond Rating Agency (KBRA), расширили свое покрытие на проекты дата-центров, которые еще не завершены. Они часто предоставляют частные оценки для кредитов, что позволяет банкам перепродавать эти долговые обязательства более широкому кругу институциональных инвесторов.

Получение такого официального подтверждения надежности является критически важным для масштабных проектов, поскольку они уже переполнили традиционный рынок финансирования. Теперь им нужно привлекать новых игроков, например, страховые компании, которые по закону могут покупать только высококачественные активы, оцененные «большой тройкой» агентств.

«Это астрономический рост, — отмечает Рулоф Стинекамп, руководитель группы по сложным кредитам в Fitch, специализирующейся на дата-центрах. — Подавляющее большинство того, что оценивала моя команда, — это новые объекты, которые строятся при поддержке гиперскейлеров прямо сейчас».

По словам Стинекампа, за последние девять месяцев Fitch присвоило более 35 рейтингов таким проектам. Большинство из них были частными сделками со средним размером около 3 миллиардов долларов. Кроме того, в августе агентство выпустило новый набор критериев оценки для цифровой инфраструктуры.

Рынок на сотни миллиардов

По информации осведомленных источников, Moody’s и Fitch в частном порядке уже присвоили рейтинги «инвестиционного уровня» строительным кредитам на десятки миллиардов долларов, которые поддерживает корпорация Oracle. Обе фирмы отказались комментировать конкретные транзакции.

Меньшие специализированные игроки, такие как KBRA, вышли на этот рынок еще раньше. По словам главного рейтингового директора компании Билла Кокса, свой первый проект дата-центра они оценили 15 месяцев назад. Сейчас KBRA обеспечивает рейтинги для долга дата-центров на сумму около 100 миллиардов долларов.

«Мы ожидаем, что эта цифра вырастет, возможно, еще на 25−50 миллиардов долларов в первой половине этого года», — подчеркнул Кокс.

Большинство таких проектов стремятся получить именно инвестиционный уровень рейтинга. Для этого банкиры часто меняют структуру сделок и предоставляют больше кредитных гарантий. Стинекамп отмечает, что некоторые клиенты отказывались от реализации проекта, узнав, что такой уровень для них недостижим. На сегодняшний день около двух третей выданных рейтингов соответствуют необходимым высоким стандартам.

Гарантии от технологических гигантов и скрытые риски

Эти высокие оценки в основном обеспечиваются долгосрочными договорами аренды с крупными технологическими компаниями (Big Tech), чьи кредитные профили гораздо сильнее, чем у малоизвестных застройщиков дата-центров. Фактически, рейтинг проекта ограничивается кредитным рейтингом его арендатора.

Как объясняет Давал Шах, директор по инфраструктурным рейтингам S&P, финансовые гарантии от надежных арендаторов существенно улучшают кредитные показатели. Например, агентство S&P присвоило рейтинг A+ долгу на сумму 27 миллиардов долларов для дата-центра Hyperion компании Meta в Луизиане. В контракте Meta пообещала начать платить аренду даже в случае задержки строительства, а также покрыть дополнительные расходы, если проект выйдет за пределы бюджета.

«Кредитная история очень простая, — говорит Шах. — Кредиторы берут на себя риски только в отношении Meta».

В то же время эксперты предупреждают о новых угрозах. Дата-центры, созданные специально для обучения искусственного интеллекта, являются более рискованными, чем традиционные центры для облачных вычислений. Обычно они расположены в отдаленных районах и их практически невозможно перепрофилировать. Это делает поиск нового арендатора по окончании первоначального договора крайне сложным.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами