Курс валют во вторник: евро в банках прибавил 8 копеек

Во вторник, 24 февраля, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 8 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке потерял 3 копейки, а в продаже не изменился. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,05−43,55 грн. Евро покупают за 50,80 грн, а продают за 51,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,20−43,30, евро — 51,25−51,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,29−43,32 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,99−51,02 грн/евро.

