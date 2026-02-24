Во вторник, 24 февраля, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 8 копеек в продаже.
Курс валют во вторник: евро в банках прибавил 8 копеек
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке потерял 3 копейки, а в продаже не изменился. Евро не изменился в покупке и продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,05−43,55 грн. Евро покупают за 50,80 грн, а продают за 51,50 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,20−43,30, евро — 51,25−51,40 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 43,29−43,32 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,99−51,02 грн/евро.
Источник: Минфин
