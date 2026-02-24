Lamborghini прекращает производство электромобиля Lanzador

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 февраля 2026, 12:54 Читати українською

Lamborghini прекращает производство электромобиля Lanzador

Компания Lamborghini, входящая в группу Volkswagen, прекращает производство своего будущего роскошного электромобиля. Об этом в интервью Sunday Times заявил генеральный директор Стефан Винкельманн.

Компания Lamborghini, входящая в группу Volkswagen, прекращает производство своего будущего роскошного электромобиля.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Почему отменили выпуск

Он подтвердил, что похожий на внедорожник электромобиль под названием Lanzador больше не присоединится к линейке Lamborghini. Первоначально выпуск автомобиля был запланирован на 2028 год, но его неоднократно откладывали.

«Значительные инвестиции в разработку полностью электромобилей, когда рынок и клиентская база не готовы, были бы дорогим хобби и финансово безответственным по отношению к акционерам, клиентам и нашим сотрудникам и их семьям», — сказал Винкельманн, добавив, что «кривая принятия» чистых электромобилей на целевом рынке Lamborgh.

В заявлении для Yahoo Finance Lamborghini сообщила, что «полностью готова к полностью электрическим автомобилям; однако, готовность рынка в этом сегменте еще не соответствует этому переходу».

Чем заменят

Lamborghini заявила, что Lanzador будет заменен гибридным электромобилем с подзарядкой от сети (PHEV), который является выбранным силовым агрегатом для ее основных автомобилей: внедорожника Urus и суперкаров Temerario и Revuelto. Urus следующего поколения, вышедшего в 2029 году, останется PHEV, несмотря на то, что первоначально планировался как еще один электромобиль.

Решение о прекращении разработки было принято несмотря на то, что массовые электромобили имеют привлекательность в Европе.

Он сказал, что решение об отмене Lanzador было принято в течение прошлого года, когда компания оценила отзывы клиентов и дилеров, а также исследовала динамику рынка в целом.

Проблема состоит в том, что сегмент рынка роскошных автомобилей был тяжелым для продажи благодаря чисто электрической энергии, не обеспечивавшей «эмоциональной» реакции мощных бензиновых двигателей; это означает, что громкий, хриплый выхлоп остается решающим фактором продажи на рынке автомобилей класса люкс, среди прочего.

С этой целью Lamborghini будет продолжать строить двигатели внутреннего сгорания как можно дольше, — сказал он.

Изменение курса итальянского автопроизводителя класса люкс в сфере электромобилей, хотя и не удивительно, является поворотным моментом для Винкельманна и Lamborghini.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Я Саня
Я Саня
24 февраля 2026, 14:11
#
ЕМ для автогігантів не може бути вигідним навіть якщо на нього є попит, бо вони 90% заробляють на сервісі. А який сервіс в ЕМ… фтопку))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами