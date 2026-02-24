Lamborghini прекращает производство электромобиля Lanzador

Компания Lamborghini, входящая в группу Volkswagen, прекращает производство своего будущего роскошного электромобиля. Об этом в интервью Sunday Times заявил генеральный директор Стефан Винкельманн.

Почему отменили выпуск

Он подтвердил, что похожий на внедорожник электромобиль под названием Lanzador больше не присоединится к линейке Lamborghini. Первоначально выпуск автомобиля был запланирован на 2028 год, но его неоднократно откладывали.

«Значительные инвестиции в разработку полностью электромобилей, когда рынок и клиентская база не готовы, были бы дорогим хобби и финансово безответственным по отношению к акционерам, клиентам и нашим сотрудникам и их семьям», — сказал Винкельманн, добавив, что «кривая принятия» чистых электромобилей на целевом рынке Lamborgh.

В заявлении для Yahoo Finance Lamborghini сообщила, что «полностью готова к полностью электрическим автомобилям; однако, готовность рынка в этом сегменте еще не соответствует этому переходу».

Чем заменят

Lamborghini заявила, что Lanzador будет заменен гибридным электромобилем с подзарядкой от сети (PHEV), который является выбранным силовым агрегатом для ее основных автомобилей: внедорожника Urus и суперкаров Temerario и Revuelto. Urus следующего поколения, вышедшего в 2029 году, останется PHEV, несмотря на то, что первоначально планировался как еще один электромобиль.

Решение о прекращении разработки было принято несмотря на то, что массовые электромобили имеют привлекательность в Европе.

Он сказал, что решение об отмене Lanzador было принято в течение прошлого года, когда компания оценила отзывы клиентов и дилеров, а также исследовала динамику рынка в целом.

Проблема состоит в том, что сегмент рынка роскошных автомобилей был тяжелым для продажи благодаря чисто электрической энергии, не обеспечивавшей «эмоциональной» реакции мощных бензиновых двигателей; это означает, что громкий, хриплый выхлоп остается решающим фактором продажи на рынке автомобилей класса люкс, среди прочего.

С этой целью Lamborghini будет продолжать строить двигатели внутреннего сгорания как можно дольше, — сказал он.

Изменение курса итальянского автопроизводителя класса люкс в сфере электромобилей, хотя и не удивительно, является поворотным моментом для Винкельманна и Lamborghini.