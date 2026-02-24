Золотые резервы Венесуэлы сократились на 11% в 2025 году

Золотые резервы Венесуэлы в прошлом году сократились на 11% и к концу 2025 года составили 47 тонн, свидетельствуют данные центрального банка, пишет mining.com.

Золотые резервы

В 2024 году банк завершил год с 53 тоннами резервов, что на 13% меньше, чем годом ранее.

Стоимость золотых резервов Венесуэлы на конец декабря составила 6,63 миллиарда долларов, а средняя цена на золото, по оценкам центрального банка, составила 4 389,45 долларов за тройскую унцию, что значительно выросло по сравнению с предыдущим годом на фоне высоких цен на золото по всему миру.

Банк не предоставил подробностей о резервах.