українська
24 февраля 2026, 11:10 Читати українською

На восстановление энергетического сектора в течение следующих десяти лет требуется $90,6 млрд — Шмыгаль

Общая потребность в восстановлении и модернизации энергетического сектора на следующие десять лет составляет $90,6 млрд. Об этом отметил во время презентации пятой оценки нанесенного ущерба и потребностей в восстановлении Украины (RDNA5) министр энергетики Денис Шмыгаль.

Общая потребность в восстановлении и модернизации энергетического сектора на следующие десять лет составляет $90,6 млрд.
Фото: Денис Шмыгаль

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рост потребностей на 34%

По его словам, по сравнению с предварительной оценкой нынешняя потребность выросла на 34%.

Средства на восстановление

  • $71 млрд (около 80% от общей суммы) необходимы именно для восстановления и модернизации генерационных мощностей.
  • $6,4 млрд — потребности теплового хозяйства.
  • $5,2 млрд — газотранспортная инфраструктура.
  • $4,6 млрд — нефтяная отрасль, включая переработку.

По данным RDNA5, только для быстрого восстановления энергетики в 2026 году необходимо $4,9 млрд.

«Но мы хотим не просто восстановить разрушенное, а построить энергосистему, гарантирующую безопасность и устойчивость на десятилетия вперед.

Вместе с Всемирным банком Украина начинает работу по обновленной Энергетической стратегии. Она определит новое видение развития сектора и четкую дорожную карту обновления и модернизации", — подытожил Шмыгаль.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+30
Ramo
Ramo
24 февраля 2026, 11:54
#
Енергетична стратегія на 2026 рік та новий опалювальний сезон у пана міністра є? Чи будемо мерзнути вже весь сезон без опалення та е/е? Пан міністр контролює гуманітарну е/е допомогу, створює розгалужену енергетику, чи рахує кошти, які можна спіздити новим галущенко та міндічам?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
