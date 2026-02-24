Общая потребность в восстановлении и модернизации энергетического сектора на следующие десять лет составляет $90,6 млрд. Об этом отметил во время презентации пятой оценки нанесенного ущерба и потребностей в восстановлении Украины (RDNA5) министр энергетики Денис Шмыгаль.
На восстановление энергетического сектора в течение следующих десяти лет требуется $90,6 млрд — Шмыгаль
Рост потребностей на 34%
По его словам, по сравнению с предварительной оценкой нынешняя потребность выросла на 34%.
Средства на восстановление
- $71 млрд (около 80% от общей суммы) необходимы именно для восстановления и модернизации генерационных мощностей.
- $6,4 млрд — потребности теплового хозяйства.
- $5,2 млрд — газотранспортная инфраструктура.
- $4,6 млрд — нефтяная отрасль, включая переработку.
По данным RDNA5, только для быстрого восстановления энергетики в 2026 году необходимо $4,9 млрд.
«Но мы хотим не просто восстановить разрушенное, а построить энергосистему, гарантирующую безопасность и устойчивость на десятилетия вперед.
Вместе с Всемирным банком Украина начинает работу по обновленной Энергетической стратегии. Она определит новое видение развития сектора и четкую дорожную карту обновления и модернизации", — подытожил Шмыгаль.
