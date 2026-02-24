На восстановление энергетического сектора в течение следующих десяти лет требуется $90,6 млрд — Шмыгаль

Общая потребность в восстановлении и модернизации энергетического сектора на следующие десять лет составляет $90,6 млрд. Об этом отметил во время презентации пятой оценки нанесенного ущерба и потребностей в восстановлении Украины (RDNA5) министр энергетики Денис Шмыгаль.

Рост потребностей на 34%

По его словам, по сравнению с предварительной оценкой нынешняя потребность выросла на 34%.

Средства на восстановление

$71 млрд (около 80% от общей суммы) необходимы именно для восстановления и модернизации генерационных мощностей.

$6,4 млрд — потребности теплового хозяйства.

$5,2 млрд — газотранспортная инфраструктура.

$4,6 млрд — нефтяная отрасль, включая переработку.

По данным RDNA5, только для быстрого восстановления энергетики в 2026 году необходимо $4,9 млрд.

«Но мы хотим не просто восстановить разрушенное, а построить энергосистему, гарантирующую безопасность и устойчивость на десятилетия вперед.

Вместе с Всемирным банком Украина начинает работу по обновленной Энергетической стратегии. Она определит новое видение развития сектора и четкую дорожную карту обновления и модернизации", — подытожил Шмыгаль.