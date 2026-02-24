Британское издание WhatCar провело опрос владельцев премиальных кроссоверов и определило десять самых надежных моделей в возрасте до 5 лет. Победителем исследования стал Porsche Macan, оборудованный ДВС, с рейтингом надежности 99%, пишет «Укравтопром».
Британское издание WhatCar назвало самые надежные кроссоверы премиум-класса в возрасте до 5 лет
Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Топ-10 моделей по версии WhatCar
- Porsche Macan — 99%;
- Tesla Model Y — 97,1%;
- BMW X5 (бенз. и PHEV) — 96,2%;
- Mercedes GLB — 96%;
- BMW iX3 — 95,5%;
- Mercedes GLC — 94,6%
- Land Rover Defender — 94,6%;
- Mercedes EQA — 94,1%;
- BMW X3 (дизель) — 93,1%;
- Volvo XC60 (PHEV) — 93%.
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua и получайте полис на свой e-mail за 5 минут
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии