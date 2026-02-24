Британское издание WhatCar назвало самые надежные кроссоверы премиум-класса в возрасте до 5 лет

Британское издание WhatCar провело опрос владельцев премиальных кроссоверов и определило десять самых надежных моделей в возрасте до 5 лет. Победителем исследования стал Porsche Macan, оборудованный ДВС, с рейтингом надежности 99%, пишет «Укравтопром».