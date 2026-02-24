За 2025 год налоговый долг увеличился почти на 103 млрд грн — самый большой годовой рост за время войны

За 2025 год налоговый долг увеличился почти на 103 млрд грн (+58%) и по состоянию на 1 января 2026 достиг 278 млрд грн. Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как вырос налоговый долг

По словам Южаниной, это самый годовой рост за время войны:

• 2022 год — +39 млрд грн

• 2023 год — +6 млрд грн

• 2024 год — +37 млрд грн

• 2025 год — +103 млрд грн

В целом за четыре года войны налоговый долг вырос на 173 млрд грн — со 105,7 млрд грн до 278,5 млрд грн. В то же время было списано 35 млрд грн долга.

Почему молчит ГНС

Как отмечает Южанина, ГНС публично не объясняет: причины столь резкого роста, структуру долга и запятых и по каким основаниям списывали налоговые обязательства.

«Очевидно одно: война критически ухудшает финансовое состояние бизнеса и его налоговую способность. Но без открытой аналитики долга государство рискует лечить последствия, не понимая настоящих причин проблемы», — подытожила Южанина.