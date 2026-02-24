ЕС отказывается от Visa и MasterCard? Что будет с наличными и курсом (видео)

Сегодня почти каждая оплата картой в Европе проходит через американские платежные гиганты Visa и Mastercard . Но Е С готовит ответ — цифровой евро и потенциально более сильную европейскую платежную инфраструктуру.

Что это значит для потребителей, бизнеса и украинцев?

Финансовый эксперт Алексей Козырев рассказал, действительно ли Европа может «отрезать» Visa/Mastercard, как изменятся комиссии, будет ли цифровой евро «вместо» наличных денег и повлияет ли это на курс.

В этом видео вы узнаете: