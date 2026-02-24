Сегодня почти каждая оплата картой в Европе проходит через американские платежные гиганты Visa и Mastercard.
ЕС отказывается от Visa и MasterCard? Что будет с наличными и курсом (видео)
Сегодня почти каждая оплата картой в Европе проходит через американские платежные гиганты Visa и Mastercard.
Что это значит для потребителей, бизнеса и украинцев?
Финансовый эксперт Алексей Козырев рассказал, действительно ли Европа может «отрезать» Visa/Mastercard, как изменятся комиссии, будет ли цифровой евро «вместо» наличных денег и повлияет ли это на курс.
В этом видео вы узнаете:
- насколько Европа зависит от Visa/Mastercard и почему это уже вопрос геополитики
- как цифровой евро может повлиять на стоимость транзакций и комиссии для потребителя
- останется ли наличный евро и что будет с евро на карточках и счетах
- изменится ли курс евро после запуска цифрового формата
- в каком году планируют запуск и когда возможно массовое использование
- станет ли переход на европейскую систему «требованием» для Украины как кандидата в ЕС
- как будут реагировать Visa/Mastercard: конкуренция, новые продукты и попытки сохранить рынок
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают Анна Недогибченко, Александр Старобинский и 32 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 2