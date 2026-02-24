В ГНС напомнили: декларация по акцизному налогу с марта подается в обновленной форме

С 1 марта 2026 года плательщики акцизного налога будут представлять отчетность по акцизному налогу в обновленной форме. Об этом говорится в сообщении ГНС от 23 февраля.

Как подавать отчетность

Впервые по обновленной форме отчетность следует подать за февраль 2026 года — в контролирующий орган по месту регистрации плательщика не позднее 20 марта 2026 года.

Соответствующие изменения предусмотрены пунктом 3 приказа Министерства финансов Украины от 07.11.2024 № 567 «Об утверждении Изменений в форму декларации по акцизному налогу и Порядку заполнения и представления декларации по акцизному налогу».

В связи с внесением изменений:

— исключено приложение 5 к декларации — «Расчет суммы акцизного налога с утраченных марок акцизного налога, приобретенных для маркировки табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах»;

— изменена нумерация приложений:

приложение 6 → приложение 5,

приложение 61 → приложение 51,

приложение 7 → приложение 6,

приложение 8 → приложение 7,

приложение 9 → приложение 8,

приложение 10 → приложение 9,

приложение 11 → приложение 10,

приложение 12 → приложение 11,

приложение 13 → приложение 12.

Декларирование информации относительно утраченных марок акцизного налога рекомендовано отражать в приложении 9 к декларации (по новой нумерации), используя показатели, которые ранее содержались в отмененном приложении 5.