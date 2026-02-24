С 1 марта 2026 года плательщики акцизного налога будут представлять отчетность по акцизному налогу в обновленной форме. Об этом говорится в сообщении ГНС от 23 февраля.
В ГНС напомнили: декларация по акцизному налогу с марта подается в обновленной форме
Как подавать отчетность
Впервые по обновленной форме отчетность следует подать за февраль 2026 года — в контролирующий орган по месту регистрации плательщика не позднее 20 марта 2026 года.
Соответствующие изменения предусмотрены пунктом 3 приказа Министерства финансов Украины
В связи с внесением изменений:
— исключено приложение 5 к декларации — «Расчет суммы акцизного налога с утраченных марок акцизного налога, приобретенных для маркировки табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах»;
— изменена нумерация приложений:
- приложение 6 → приложение 5,
- приложение 61 → приложение 51,
- приложение 7 → приложение 6,
- приложение 8 → приложение 7,
- приложение 9 → приложение 8,
- приложение 10 → приложение 9,
- приложение 11 → приложение 10,
- приложение 12 → приложение 11,
- приложение 13 → приложение 12.
Декларирование информации относительно утраченных марок акцизного налога рекомендовано отражать в приложении 9 к декларации (по новой нумерации), используя показатели, которые ранее содержались в отмененном приложении 5.
