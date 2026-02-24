Multi от Минфин
24 февраля 2026, 7:10 Читати українською

АЗС повысят цены на топливо в два этапа. Сколько придется платить уже в марте

Цены на украинском рынке топлива снова начали двигаться. По состоянию на 20 февраля на отечественных АЗС подешевели и бензин (до 60,93 гривен за литр), и дизель (до 60,6 гривен). Но в оптовом сегменте наблюдается обратная картина — и бензин, и дизель, наоборот, дорожают.

У продавцов топлива появилось сразу несколько аргументов в пользу повышения цен

Эксперты, с которыми пообщался «Минфин», называют сразу несколько факторов, которые могут заставить заправщиков переписывать прайсы — от остановки поставок в нашу страну дизеля из Словакии и Венгрии до повышения нефтяных котировок, девальвации гривны и разбитых украинских дорог, что требует от импортеров все больших вложений в ремонты бензовозов.

Поэтому учредитель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин не исключает, что украинским водителям придется заправляться по повышенным ценникам.

А вот руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев считает, что продавцы просто ищут повод для пересмотра прайсов. Хотя они, как считает Рябцев, уже и так на 6−7 гривен на литре выше экономически обоснованного уровня.

«Минфин» разбирался, какие факторы «играют» на украинском топливном рынке, и как они могут повлиять на цены на заправках.

Словакия и Венгрия перекрыли кран. Что будет с дизелем?

С 16 февраля в Украину фактически прекратились поставки дизельного топлива из Словакии, а затем — и из Венгрии.

Причиной «дизельной блокады» со стороны Фицо и Орбана стала остановка транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» (что Украина объяснила его повреждениями вследствие атаки врага).

Власти Словакии и Венгрии заявили, что не разблокируют поставки дизеля в нашу страну до возобновления прокачки через «Дружбу». Более того, пригрозили, что могут перекрыть еще и импорт электроэнергии в Украину.

На топливном рынке ожидают, что «дизельгейт» продлится от двух недель до двух месяцев. Как это скажется на отечественных заправках?

Дмитрий Леушкин говорит, что особых последствий не будет, поскольку доля словацкого и венгерского дизеля в общих поставках этого ресурса в Украину сравнительно небольшая — до 10%. При этом у наших импортеров есть возможность быстро заменить утраченные объемы топлива за счет других источников.

Руководитель консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн придерживается такого же мнения.

«По поводу венгерско-словацких поставок волноваться не нужно. Они не такие большие (до 10% рынка), да и мы без них уже были несколько раз. Последний раз — осенью прошлого года. Ничего страшного не случилось. Нам есть чем заместить», — отметил эксперт.

В то же время, по данным профильной площадки «НафтоРинок», в январе этого года только поставки дизеля из Словакии составили 11% от общего объема импорта. А Венгрия, по итогам прошлого года, удерживала около 9% баланса рынка (импортировано 630 тысяч тонн за год). То есть по итогу общая доля Словакии и Венгрии по дизелю составляет, по данным «НафтоРинка», около 20%, а это пятая часть рынка — то есть достаточно ощутимые объемы. Отметим, что точных данных по поставкам топлива в Украину во время войны в свободном доступе нет, поэтому можно ориентироваться только на экспертные данные.

Оптовики говорят, что уже в феврале украинский рынок недополучит как минимум 30 тысяч тонн дизельного топлива.

Но в рознице проблем не будет, поскольку оптовый рынок еще с начала года в явном профиците, и на фоне переизбытка предложения даже снижались ценники у импортеров (некоторые и вовсе были вынуждены продавать ресурс ниже себестоимости).

Поэтому изъятие из оборота 30 тысяч тонн «лишнего» дизеля только «оздоровит» рынок, — говорят эксперты.

По словам Рябцева, у импортеров есть возможность, при необходимости, завезти дополнительные объемы топлива из Польши, Литвы, Румынии, Греции или других направлений. «Недостатка в предложении дизельного топлива сейчас нет», — уверяет Рябцев.

Более того, из-за «перелива» европейского топливного рынка ценники на дизель в ЕС до последнего времени падали. К примеру, с 9 по 13 февраля они просели на 17,5 долларов на тонне. И только к 18−20 февраля ценники на европейских площадках снова пошли в рост из-за повышения котировок на нефть. Что, собственно, тут же отразилось и на росте оптовых цен на дизель в Украине. Но «словацко-венгерский фактор» не имеет к этому никакого отношения.

В отечественной рознице, по данным «А-95», цены на дизель пока только падают, хотя и несущественно.

За 16−17 февраля дизельное топливо подешевело в целом по рынку на 1 копейку (до 60,63 гривен за литр). На некоторых заправках цены просели более существенно (на 3 копейки — в сети Amic, на 2 копейки — в сети «БРСМ Нафта», на 2 грн — в сети VostokGaz). Кроме того, сразу на 3 гривны упала стоимость зимнего «арктического» дизеля в сетях WOG и OKKO (до 69,99 гривен).

Как говорит Рябцев, блокировка поставок дизеля из Венгрии и Словакии сама по себе вряд ли повлияет на цены на украинских АЗС. «Но этот фактор в сочетании с другими аргументами все же могут попытаться использовать продавцы, если захотят „разогнать“ прайсы на рынке», — считает Рябцев.

Дорогие нефть и доллар добавят 2 гривны к цене за литр топлива

Дмитрий Леушкин считает, что топливо подорожает, но «не из-за Словакии или Венгрии». Главными причинами, по его мнению, станут «валютные качели» и разгон нефтяных котировок.

«Валюту постепенно отпускают, стимулируют экспорт, снижают дефицит бюджета, и это понятно. По нефти все завязано на Иране. Есть два мнения: или на неделе, или уже после Рамадана ожидается военная операция США по Ирану, и это нагнетает страхи на нефтерынке. Ормузский пролив (который Иран временно закрыл для военных маневров — ред.) — это нефтяная аорта, через него проходит 20% мирового объема ресурса.

Если ее зацепит, цены могут и до сотни (долларов за баррель — ред.) взлететь на панике. Я даже не стану пересчитывать в гривну, что тогда будет с ценами на топливо. Но пока до конца февраля — плюс 1 гривна на литре, и, скорее всего, еще 1 гривна — в начале марта. Надеюсь, этим все и закончится", — говорит Леушкин. Он добавил, что к концу февраля на розничный рынок как раз «прилетит» то подорожание, которое уже зафиксировано на опте.

Отметим, что котировки на нефть на самом деле достигли 6-месячного максимума после заявления президента США Трампа о «действительно плохих вещах», которые могут случится, если Иран не «пойдет на сделку» по ядерной программе.

В конце прошлой недели фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 25 центов — до 71,91 долларов за баррель.

Ценники на нефть разгоняют и данные о падении запасов сырой нефти в США (на 9 млн баррелей) из-за увеличения переработки. Тем не менее аналитики JP Morgan говорят, что в более долгосрочной перспективе мировой рынок нефти будет оставаться профицитным, а добычу придется сокращать на 2 млн баррелей в сутки, чтобы избежать чрезмерных запасов к началу 2027 года. Так что фактор «дорогой нефти», скорее всего, будет ограничен во времени.

Разгоняют цены?

Сергей Куюн обращает внимание на еще один фактор, который в перспективе может отразится на ценниках на топливо.

Речь идет о логистической составляющей — точнее, об ужасном состоянии украинских дорог. На многих участках трасс снег сошел вместе с асфальтом, что провоцирует резкое увеличение разного рода ЧП с бензовозами по пути следования из Европы.

«Бензовозы начали буквально сыпаться — ремонты/затраты/задержки. Сформированный топливным кризисом многотысячный флот, которым мы так гордились в 2022—2023 годах, исчезает на глазах. Правительству нужно готовить бюджеты на массовые текущие ремонты. Не строительство, а именно ремонты», — написал Куюн на своей странице в Фейсбуке.

В топливных компаниях говорят, что затраты на ремонты автопарка действительно выросли, а плохое качество дорог увеличивает сроки доставки топлива. Понятно, что все это считается в затратах, и в итоге закладывается в ценники на топливо. Речь идет не о гривнах на литре, как в случае с «нефтяным фактором». Но и «лишние» копейки из-за плохих дорог к прайсам на бензин и дизель водителей вряд ли обрадуют.

В то же время Геннадий Рябцев говорит, что розничные цены на топливо уже и так на 6−7 гривен выше экономически обоснованного уровня. «Так много, как сейчас, сети АЗС зарабатывали разве что в лихие 90-е. Достаточно посмотреть на огромную разницу между оптовыми и розничными ценами, которая уже достигает, а нередко и превышает 10 гривен на литре. Поддерживать такие высокие цены позволяют несколько факторов.

Во-первых, рост спроса на топливо за счет массового использования генераторов на фоне масштабных отключений электроэнергии в Украине. Во-вторых, увеличение продаж зимнего топлива из-за морозов. В-третьих, «зачистка» рынка и закрытие многих мелких сетей и отдельных региональных заправок из-за «закручивания гаек» по налогам. Если крупным сетям удастся и дальше «выдавливать» с рынка конкурентов, не исключено, что цены продолжат расти, а внешняя конъюнктура или внутренние проблемы будут использованы как аргументы для переписывания ценников", — подытожил Рябцев.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
