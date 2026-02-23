Словакия приостанавливает аварийные поставки электроэнергии в Украину. Как это повлияет на энергосистему

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении аварийных поставок электроэнергии в Украину с 23 февраля. Соответствующую позицию он обнародовал в Facebook, отметив, что в случае обращения Киева за помощью для стабилизации энергосистемы Словакия больше ее не будет оказывать.

С чем связано решение

Такое решение словацкое правительство связывает с прекращением транзита российской нефти в Венгрию через южную ветку нефтепровода Дружба после удара по Бродам 27 января 2026 года. Фицо считает, что трубопровод технически остается работоспособным, а Украина якобы сознательно не возобновляет прокачку.

Ответ Укрэнерго

Вероятное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии не повлияет на работу объединенной энергосистемы Украины.

В последний раз Украина обращалась за аварийной помощью к Словакии более месяца назад и в ограниченном объеме. В целом, такие поставки со словацкого направления были редкими и непродолжительными, говорится в сообщении.

Импорт электроэнергии

Украина импортирует электроэнергию из Словакии из-за дефицита собственной генерации после атак рф на энергосистему. В 2025 году общий импорт составил около 3,3 ТВтч, из которых Словакия обеспечила примерно 19%, занимая стабильно второе-третье место после Венгрии (42%).

Напомним

Словакия и Венгрия 18 февраля объявили о прекращении экспорта дизельного горючего в Украину. Страны возобновят поставки дизеля, когда Украина отремонтирует нефтепровод Дружба. Украина несколько раз переносила возобновление транзита, последняя дата была 20 февраля.

Венгрия и Словакия получили от ЕС альтернативные источники поставок нефти, пока «Дружбу» возобновляют, в частности, нефтепровод «Адрия». Еврокомиссия также предоставила Венгрии временное право импортировать российскую нефть из-за Хорватии.