Падение доллара: почему позициям американской валюты ничего не угрожает

С начала года американская валюта снова оказалась под давлением, что спровоцировало возобновление разговоров о глобальной потере доверия к ней и рынкам США в целом. Однако, несмотря на определенные многолетние тенденции к дедолларизации, текущее снижение курса является скорее обычным экономическим циклом, а не фундаментальным крахом американской финансовой системы. Об этом сообщает аналитическая платформа ING 23 февраля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Исторический контекст и статус «защитного актива»

Несмотря на все разговоры о слабости, доллар остается очень сильным в исторической перспективе. Если посмотреть на индекс, который учитывает торговлю с 26 основными партнерами США и скорректирован на уровень потребительских цен, то прошлогоднее падение почти не повлияло на масштабный рост курса на 45%, который продолжался с 2011 года. Именно поэтому политики в Вашингтоне периодически ищут пути для его искусственного ослабления, чтобы помочь американским производителям конкурировать на мировом рынке.

В то же время доллар действительно потерял часть своей привлекательности как «тихая гавань» для инвесторов по сравнению с 2024 годом. Корреляция между индексом доллара и американским фондовым рынком (S&P 500) составляет -0,25. Хотя этот показатель менее негативен, чем обычно (что свидетельствует о снижении защитных свойств валюты во время падения рынка акций), он все еще остается статистически значимым. Стоит помнить, что такие изменения являются циклическими, и доллар уже неоднократно терял, а затем восстанавливал свой защитный статус.

Иностранные инвесторы продолжают покупать активы США

Частные инвесторы, на которых приходится более 80% иностранных вложений в американские ценные бумаги, продолжают активно покупать. В 2025 году их чистые инвестиции в акции, казначейские облигации и корпоративный долг выросли до 1,5 триллиона долларов (или 128 миллиардов долларов в месяц) по сравнению со средним показателем в 1 триллион долларов в 2022—2024 годах. По состоянию на сентябрь 2025 года доля иностранцев на рынке ценных бумаг США достигла десятилетнего максимума — 20,2%.

Официальные учреждения (центральные банки и правительства) действуют осторожнее, но они не распродают свои долларовые активы, удерживая их на стабильном уровне с 2020 года.

Часто возникают опасения по поводу того, что Китай может резко продать свои активы. Действительно, Пекин увеличил объемы продаж с 36 миллиардов долларов в 2023 году до 145 миллиардов в 2025-м. Однако его общая доля составляет лишь 5% (1,8 трлн долларов). Главным игроком остается Европа, которая владеет 47% всех иностранных инвестиций (17,1 трлн долларов). Европейцы постоянно увеличивают свои вложения: их покупки выросли с 0,6 трлн долларов в 2022—2023 годах до 0,9 трлн долларов в 2025 году, полностью перекрывая отток капитала со стороны Китая.

Миф о быстрой дедолларизации

Никакого ускорения отказа от доллара в мире пока не наблюдается. С 2024 года показатели использования американской валюты в глобальных резервах, обязательствах и транзакциях не ухудшились. По данным МВФ за третий квартал 2025 года, доля доллара в мировых валютных резервах составляет 56,9%. На внебиржевом валютном рынке его доля достигла 86,8% в середине 2025 года.

Конечно, есть отдельные признаки изменений: например, доля китайского юаня в системе финансирования торговли SWIFT за последние четыре года выросла в четыре раза и достигла 8,3%. Однако глобальные изменения статуса резервной валюты — это очень медленные процессы, требующие кардинальных сдвигов не только среди центральных банков, но и в частном секторе.

Почему курс снижается и чего ожидать дальше

Ослабление доллара не означает, что экономика США переживает кризис. Наоборот, это результат того, что глобальная экономика восстанавливается после ряда кризисов. Впервые за долгое время за пределами США появились привлекательные возможности для инвесторов, в частности на развивающихся рынках. Деньги перетекают туда, и это традиционно сопровождается снижением курса доллара.

Кроме того, крупные инвестиционные фонды меняют уровень страхования (хеджирования) своих валютных рисков. Ожидается, что из-за снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) на фоне неизменных ставок Европейского центробанка, стоимость такого страхования упадет. Это будет стимулировать фонды больше продавать доллар, но это постепенный, а не панический процесс. По прогнозам, к концу 2026 года курс евро к доллару может достичь отметки 1,22.

Что может действительно навредить доллару?

Чтобы произошел не временный, а фундаментальный обвал доллара, нужны серьезные внутренние потрясения в США:

Потеря независимости ФРС. Если центральный банк начнет снижать ставки под политическим давлением (что приведет к отрицательным реальным процентным ставкам), инвесторы могут начать массово сбрасывать доллар.

Долговой кризис. Сочетание постоянного огромного дефицита бюджета и масштабного выпуска новых государственных облигаций может разрушить статус США как самого безопасного места для хранения денег.

Сигналами тревоги станут расширение спредов по свопам, резкое увеличение разрыва в доходности между краткосрочными и долгосрочными облигациями, а также падение спроса со стороны иностранных центробанков на аукционах казначейских бумаг США.