За рубежом сейчас находится около 6-8 млн украинцев, и значительная часть из них может не вернуться — Южанина

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 февраля 2026, 17:46 Читати українською

За рубежом сейчас находится около 6-8 млн украинцев, и значительная часть из них может не вернуться — Южанина

По оценкам директора Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птицы Эллы Либановой, по разным сценариям, население Украины после войны может составлять лишь 25−30 млн человек. За рубежом сейчас находится около 6−8 млн украинцев, и значительная часть из них может не вернуться. Об этом в фейсбуке написала народная депутат Нина Южанина.

По оценкам директора Института демографии и социальных исследований им.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Долгосрочное структурное изменение

«То есть речь уже не о временном провале. Речь о долгосрочной структурной смене. И здесь важно правильно расставлять акценты. Украинцы действительно верят в ВСУ и в то, что Украина выстоит.

Но это не означает, что они удовлетворены экономической политикой, налоговым давлением или условиями работы и жизни.

Читайте: Отток населения из Украины продлится еще два года — прогноз НБУ

Потому что решение возвращаться или нет, рожать детей или откладывать люди принимают не за лозунгами. А по ощущению безопасности, работы, доходов и предсказуемости государства. Наибольший риск — в самоуспокоении. Ибо демография не восстанавливается сама собой и не исправляется громкими заявлениями. Потому главный вопрос сегодня даже не в цифрах.

Главный вопрос — появится ли в Украине реальная демографическая и экономическая политика возвращения людей. Так как за последние четыре года только ухудшение этой статистики", — написала Южанина.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+104
BigBend
BigBend
23 февраля 2026, 17:49
#
А як людям повертатись в країну, яка в будь-який момент може заборонити їм виїзд? Більшість не повернеться ніколи.
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
23 февраля 2026, 18:59
#
Еще проситься назад будут, а мы не пустим. Нам нужны только патриоты и те кто любят государство, а не пятая колонна, которая в любой момент предаст и убежит от защиты страны, исполнения конституционных обязанностей и воинского учета.
+
0
financialGenius
financialGenius
23 февраля 2026, 18:19
#
Ого , а кто это что так правильно сказала ?! Я про это говорю с 22 года , а результатов работы офиса в этом направлении как не было так и нет и по-моему даже не планируется ничего…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает BigBend и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами