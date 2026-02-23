По оценкам директора Института демографии и социальных исследований им.
За рубежом сейчас находится около 6-8 млн украинцев, и значительная часть из них может не вернуться — Южанина
Долгосрочное структурное изменение
«То есть речь уже не о временном провале. Речь о долгосрочной структурной смене. И здесь важно правильно расставлять акценты. Украинцы действительно верят в ВСУ и в то, что Украина выстоит.
Но это не означает, что они удовлетворены экономической политикой, налоговым давлением или условиями работы и жизни.
Потому что решение возвращаться или нет, рожать детей или откладывать люди принимают не за лозунгами. А по ощущению безопасности, работы, доходов и предсказуемости государства. Наибольший риск — в самоуспокоении. Ибо демография не восстанавливается сама собой и не исправляется громкими заявлениями. Потому главный вопрос сегодня даже не в цифрах.
Главный вопрос — появится ли в Украине реальная демографическая и экономическая политика возвращения людей. Так как за последние четыре года только ухудшение этой статистики", — написала Южанина.
