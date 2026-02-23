Multi от Минфин
українська
23 февраля 2026, 17:15 Читати українською

«Стать банком или уйти с рынка»: как небанки реагируют на ужесточение регуляторных правил

Украинские небанковские финансовые учреждения столкнулись с колоссальной административной и финансовой нагрузкой из-за ужесточения требований со стороны государства. Участники рынка признают неизбежность адаптации к европейским стандартам, однако призывают к более прозрачным правилам игры и снижению скорости внедрения новых норм. Об этом рассказали представители финансового сектора во время конференции FinYear.

Украинские небанковские финансовые учреждения столкнулись с колоссальной административной и финансовой нагрузкой из-за ужесточения требований со стороны государства.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Евроинтеграция и новые реалии для бизнеса

Движение Украины к Европейскому Союзу заставляет местный финансовый сектор кардинально менять подходы к работе. Генеральный директор ООО «Авентус Украина» Владимир Довгаль отмечает, что внедрение строгих правил финансового мониторинга и внутреннего аудита стало повседневной практикой, хотя это и дорого обходится бизнесу.

«Регулирование — это уже объективная реальность, всем это понятно. Мы движемся в Евросоюз, мы адаптируем свое законодательство, комплаенс, финансовый мониторинг, риски, внутренний аудит. Это уже ни для кого не пустые слова, а абсолютно обычные процессы. Да, это создает колоссальную административную и финансовую нагрузку на компании», — объясняет топ-менеджер.

Несмотря на трудности, Довгаль советует относиться к изменениям позитивно. По его словам, строгие требования стимулируют компании развиваться.

«На это нужно смотреть с оптимизмом, если нас делают максимально соответствующими принципам корпоративного управления, нас толкают вперед. Но здесь есть два варианта — либо стать еще больше похожими на банки, либо просто менять сферу деятельности», — добавляет он.

Скорость изменений против реальных возможностей

Пока одни компании пытаются найти оптимизм в новых требованиях, другие обращают внимание на слишком быстрый темп их внедрения. Директор по маркетингу компании Monto Владислав Бурма отмечает, что регуляторные инициативы часто оторваны от текущих бизнес-процессов.

«Когда мы говорим о нововведениях, когда мы говорим о каких-то новых правилах, по-моему, они должны быть своевременными и адаптированными. Адаптированными к реальным условиям», — подчеркивает Бурма.

Он напоминает, что классические банковские учреждения формировали свои высокие стандарты десятилетиями, тогда как от финансовых компаний требуют молниеносной трансформации:

«Если нас тянут в сторону банковской стандартизации, то, пожалуй, стоит учесть и то, что современные банки по всему миру шли к своим стандартам много лет. И, конечно, регулирование необходимо, но все же мы выступаем, пожалуй, за адаптацию по времени, за адаптацию этой скорости, потому что иногда эта скорость непостижима или почти непостижима с какими-то бизнес-процессами».

Проблема контроля и дефицит прозрачности

Отдельным вызовом для рынка остается не столько суть самих законов, сколько методы их исполнения и трактовки. Владимир Довгаль указывает на наличие чрезмерного давления во время проверок.

«Вопрос же не в том, какое регулирование, а в том, как контролируется его соблюдение. И нужен не формальный, а все-таки более риск-ориентированный подход с учетом специфики работы компании и каждого участника», — надеется гендиректор «Авентус Украина».

Его коллега из Monto поддерживает тезис о необходимости более четкой коммуникации с регулятором, чтобы бизнесу не приходилось постоянно переспрашивать, как именно работать по новым законам.

«Когда мы говорим о новых постановлениях, о новых правилах игры, что все-таки правила должны быть максимально прозрачными, и ситуации, когда мы даже после диалога приходим с просьбой о толковании, с просьбой о разъяснении, мне кажется, что такие ситуации должны исчезнуть», — резюмировал Владислав Бурма.

Курс Нацбанка на очищение небанковского финансового сектора

Усиление давления на финансовые компании, о котором говорят эксперты, является частью глобальной стратегии Национального банка Украины. В 2020 году произошел так называемый «сплит» — НБУ взял на себя функции надзора за небанковским финансовым рынком (страховыми, лизинговыми компаниями, кредитными союзами и микрофинансовыми организациями). С тех пор регулятор последовательно ужесточает требования. В частности, в 2024 году вступил в силу закон, который ограничил максимальную ставку по микрокредитам на уровне 1% в день. Кроме того, НБУ резко ужесточил требования к финансовому мониторингу, чтобы исключить использование финансовых компаний в схемах по отмыванию денег и обслуживанию нелегального игорного бизнеса. Из-за несоответствия новым, более жестким стандартам, сотни мелких игроков уже были вынуждены сдать лицензии и покинуть рынок.

Почему это важно

Небанковский финансовый сектор — это кредитные организации, платежные системы и ломбарды, услугами которых пользуются миллионы украинцев. С одной стороны, жесткое регулирование защищает обычных потребителей от мошенничества, скрытых комиссий и «драконовских» процентов по кредитам. Рынок становится более цивилизованным и надежным. С другой стороны, если государство будет давить на бизнес слишком быстро и без учета реалий, многие легальные компании просто обанкротятся. Это приведет к монополизации рынка крупными игроками (в частности банками) и уменьшению конкуренции, что в долгосрочной перспективе может ограничить доступ украинцев к быстрым и удобным финансовым услугам.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
