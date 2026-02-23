Курс валют НБУ на вторник: доллар, евро, злотый

НБУ определил, каким будет курс гривны к иностранным валютам во вторник, 24 февраля. Регулятор обновил котировки на своем сайте.

На вторник НБУ установил такой курс доллара: 43,30 грн. Это на 3 копейки больше, чем в понедельник (43,27).

Исторический максимум доллара: 43,41 (19.01.26).

В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 51,00 грн, что на 8 копеек больше, чем в понедельник (50,92).

Исторический максимум евро: 51,26 (18.02.26).

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на вторник: 12,05 грн (в понедельник курс был 12,09 грн).

