НБУ определил, каким будет курс гривны к иностранным валютам во вторник, 24 февраля. Регулятор обновил котировки на своем сайте.
Курс валют НБУ на вторник: доллар, евро, злотый
Курс доллара
На вторник НБУ установил такой курс доллара: 43,30 грн. Это на 3 копейки больше, чем в понедельник (43,27).
Исторический максимум доллара: 43,41 (19.01.26).
Курс евро
В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 51,00 грн, что на 8 копеек больше, чем в понедельник (50,92).
Исторический максимум евро: 51,26 (18.02.26).
Курс злотого
Официальный курс польского злотого на вторник: 12,05 грн (в понедельник курс был 12,09 грн).
Источник: Минфин
