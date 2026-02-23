Федоров анонсировал комплексную реформу мобилизации

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что планируют в Минобороны

По словам Федорова, одним из ключевых шагов стала автоматизация продления отсрочок от мобилизации через приложение «Резерв+». В настоящее время 90% отсрочок продолжаются автоматически.

Ранее процесс продления отсрочки мог продолжаться неделями и требовал регулярного сбора документов и личных обращений в ТЦК.

Сейчас система самостоятельно проверяет необходимые данные через государственные реестры и принимает решение без участия человека. О результате пользователь получает уведомление в приложении Резерв+.

По словам Федорова, цифровизация является частью более широких изменений в сфере мобилизации.

«Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны», — резюмировал министр обороны.