Министерство обороны продолжает цифровизацию процессов мобилизации и готовит системные решения по их комплексному реформированию. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров 23 февраля.
Федоров анонсировал комплексную реформу мобилизации
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что планируют в Минобороны
По словам Федорова, одним из ключевых шагов стала автоматизация продления отсрочок от мобилизации через приложение «Резерв+». В настоящее время 90% отсрочок продолжаются автоматически.
Ранее процесс продления отсрочки мог продолжаться неделями и требовал регулярного сбора документов и личных обращений в ТЦК.
Сейчас система самостоятельно проверяет необходимые данные через государственные реестры и принимает решение без участия человека. О результате пользователь получает уведомление в приложении Резерв+.
По словам Федорова, цифровизация является частью более широких изменений в сфере мобилизации.
«Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны», — резюмировал министр обороны.
Комментарии - 2