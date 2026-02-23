Remote в Европе сокращается: что это значит для украинских специалистов

Аналитические центры Gremi Personal (Польша) и AntForce Analytics (Украина) представили совместное исследование по трансформации форматов занятости в Европе и Украине в начале 2026 года. Анализ базируется на данных государственных органов, рекрутинговых порталов и отраслевых публикаций стран ЕС, Великобритании и Украины.

Remote теряет позиции

По результатам исследования, после нескольких лет стремительного роста полностью дистанционная работа в Европе входит в фазу заметного спада.

В частности, в Великобритании на рубеже 2025−2026 годов доля вакансий с полностью удаленным форматом сократилась до 10−15% — это самые низкие показатели с первых месяцев пандемии COVID-19. В то же время гибридная модель стала доминирующей формой организации труда — на нее приходится 40−45% вакансий.

Подобная тенденция наблюдается в Германии и большинстве стран Европейского Союза. Данные Eurostat подтверждают: хотя дистанционная занятость остается заметной составляющей современного рынка труда, полностью отдаленный формат сузился в узком сегменте специализированных позиций — прежде всего в ИТ, аналитике и экспертных услугах.

Польша возвращается в офис

Польша также показывает тенденцию к сворачиванию remote-сегмента. По оценкам аналитиков, только 8−9% работников в стране регулярно работают дистанционно, а доля вакансий с полностью удаленным форматом составляет всего одноцифровый процент от общего количества предложений.

Компании все чаще возвращаются в офис, по крайней мере, несколько дней в неделю.

«Полностью дистанционная работа была решением, адаптированным к чрезвычайной ситуации, а не ставшей моделью функционирования организации. Компании реорганизуют процессы и возвращаются к гибридные форматам как к оптимальному компромиссу между эффективностью и гибкостью», — отмечает аналитик Gremi Personal Олег Руденко.

Рост временной и гибкой занятости

В то же время, в странах ЕС растет популярность временной работы, аутсорсинга и проектных контрактов. Бизнес все чаще использует эти инструменты для адаптации к экономической нестабильности, инфляционному давлению и неопределенному спросу.

В Польше гибкая занятость особенно распространена в логистике, производстве, торговле, перерабатывающей промышленности и бизнес-услугах.

«Гибкий формат труда не является временным решением. Для многих компаний он стал постоянной частью операционной модели», — отмечают аналитики.

Вызов для украинцев за границей

Свертывание сегмента полностью дистанционных вакансий может иметь серьезные последствия для украинцев, работающих как в Украине, так и за ее пределами.

«Мы фиксируем устойчивое сужение рынка remote-работы как по результатам анализа вакансий в странах ЕС, так и на основе опросов украинских работников за границей. Для многих украинцев в Польше, Чехии, Испании, Италии или Португалии именно дистанционная занятость была ключевым инструментом доступа к высококвалифицированным позициям», — отмечает стратегическая советница AntForce Analytics Нина Масюк.

По ее словам, в большинстве случаев украинцам за рубежом доступны рабочие места в сфере услуг, гостинично-ресторанном бизнесе (HoReCa), логистике и строительстве. Возможности профессиональной реализации в высококвалифицированных секторах остаются ограниченными.

Сокращение remote-вакансий может повлиять и на миграционные настроения.

«Для части граждан это означает или переход в менее квалифицированные сегменты рынка труда, или пересмотр планов по долгосрочному пребыванию за рубежом», — заключает эксперт.

Ситуация в Украине

В Украине дистанционные вакансии остаются относительно узким сегментом. По данным анализа рекрутинговых платформ, их доля составляет около 7% всех объявлений, тогда как на remote-позиции приходится 33% отзывов кандидатов.

В то же время новой нормой постепенно становится гибкий график работы — около 32% украинцев предпочитают именно такую форму занятости.

Таким образом, европейский рынок труда переходит от эры полной дистанционности к более прагматичной модели гибридной и гибкой занятости. Для украинских специалистов это означает рост конкуренции по remote-позиции и необходимость адаптации к новым условиям.