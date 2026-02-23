Remote в Европе сокращается: что это значит для украинских специалистов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 февраля 2026, 14:59 Читати українською

Remote в Европе сокращается: что это значит для украинских специалистов

Аналитические центры Gremi Personal (Польша) и AntForce Analytics (Украина) представили совместное исследование по трансформации форматов занятости в Европе и Украине в начале 2026 года. Анализ базируется на данных государственных органов, рекрутинговых порталов и отраслевых публикаций стран ЕС, Великобритании и Украины.

Аналитические центры Gremi Personal (Польша) и AntForce Analytics (Украина) представили совместное исследование по трансформации форматов занятости в Европе и Украине в начале 2026 года.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Remote теряет позиции

По результатам исследования, после нескольких лет стремительного роста полностью дистанционная работа в Европе входит в фазу заметного спада.

В частности, в Великобритании на рубеже 2025−2026 годов доля вакансий с полностью удаленным форматом сократилась до 10−15% — это самые низкие показатели с первых месяцев пандемии COVID-19. В то же время гибридная модель стала доминирующей формой организации труда — на нее приходится 40−45% вакансий.

Подобная тенденция наблюдается в Германии и большинстве стран Европейского Союза. Данные Eurostat подтверждают: хотя дистанционная занятость остается заметной составляющей современного рынка труда, полностью отдаленный формат сузился в узком сегменте специализированных позиций — прежде всего в ИТ, аналитике и экспертных услугах.

Польша возвращается в офис

Польша также показывает тенденцию к сворачиванию remote-сегмента. По оценкам аналитиков, только 8−9% работников в стране регулярно работают дистанционно, а доля вакансий с полностью удаленным форматом составляет всего одноцифровый процент от общего количества предложений.

Компании все чаще возвращаются в офис, по крайней мере, несколько дней в неделю.

«Полностью дистанционная работа была решением, адаптированным к чрезвычайной ситуации, а не ставшей моделью функционирования организации. Компании реорганизуют процессы и возвращаются к гибридные форматам как к оптимальному компромиссу между эффективностью и гибкостью», — отмечает аналитик Gremi Personal Олег Руденко.

Рост временной и гибкой занятости

В то же время, в странах ЕС растет популярность временной работы, аутсорсинга и проектных контрактов. Бизнес все чаще использует эти инструменты для адаптации к экономической нестабильности, инфляционному давлению и неопределенному спросу.

В Польше гибкая занятость особенно распространена в логистике, производстве, торговле, перерабатывающей промышленности и бизнес-услугах.

«Гибкий формат труда не является временным решением. Для многих компаний он стал постоянной частью операционной модели», — отмечают аналитики.

Вызов для украинцев за границей

Свертывание сегмента полностью дистанционных вакансий может иметь серьезные последствия для украинцев, работающих как в Украине, так и за ее пределами.

«Мы фиксируем устойчивое сужение рынка remote-работы как по результатам анализа вакансий в странах ЕС, так и на основе опросов украинских работников за границей. Для многих украинцев в Польше, Чехии, Испании, Италии или Португалии именно дистанционная занятость была ключевым инструментом доступа к высококвалифицированным позициям», — отмечает стратегическая советница AntForce Analytics Нина Масюк.

По ее словам, в большинстве случаев украинцам за рубежом доступны рабочие места в сфере услуг, гостинично-ресторанном бизнесе (HoReCa), логистике и строительстве. Возможности профессиональной реализации в высококвалифицированных секторах остаются ограниченными.

Сокращение remote-вакансий может повлиять и на миграционные настроения.

«Для части граждан это означает или переход в менее квалифицированные сегменты рынка труда, или пересмотр планов по долгосрочному пребыванию за рубежом», — заключает эксперт.

Ситуация в Украине

В Украине дистанционные вакансии остаются относительно узким сегментом. По данным анализа рекрутинговых платформ, их доля составляет около 7% всех объявлений, тогда как на remote-позиции приходится 33% отзывов кандидатов.

В то же время новой нормой постепенно становится гибкий график работы — около 32% украинцев предпочитают именно такую форму занятости.

Таким образом, европейский рынок труда переходит от эры полной дистанционности к более прагматичной модели гибридной и гибкой занятости. Для украинских специалистов это означает рост конкуренции по remote-позиции и необходимость адаптации к новым условиям.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Abramon
Abramon
23 февраля 2026, 16:16
#
В цілому гібридний формат роботи — це золота середина.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами