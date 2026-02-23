Доработанный проект о регулировании криптовалют планируют представить парламенту в следующем месяце — глава НКЦБФР

Доработанный законопроект о регулировании криптовалют планируют официально представить Верховной Раде уже в следующем месяце. Об этом сообщил председатель НКЦБФР Алексей Семенюк.

Предыдущие версии законодательных инициатив (в частности, базовые проекты от профильного комитета и альтернативные от Минцифры) вызвали длительные дискуссии относительно налоговых ставок и пределов полномочий различных государственных органов. Ожидается, что новый, компромиссный вариант разрешит эти противоречия.

Основные моменты доработанного законопроекта: