Доработанный законопроект о регулировании криптовалют планируют официально представить Верховной Раде уже в следующем месяце. Об этом сообщил председатель НКЦБФР Алексей Семенюк.
Доработанный проект о регулировании криптовалют планируют представить парламенту в следующем месяце — глава НКЦБФР
Предыдущие версии законодательных инициатив (в частности, базовые проекты от профильного комитета и альтернативные от Минцифры) вызвали длительные дискуссии относительно налоговых ставок и пределов полномочий различных государственных органов. Ожидается, что новый, компромиссный вариант разрешит эти противоречия.
Основные моменты доработанного законопроекта:
- Четкое налогообложение: установление прозрачных и понятных налоговых ставок на прибыль от операций с криптоактивами как для бизнеса, так и для обычных пользователей.
- Синхронизация с нормами ЕС: имплементация ключевых положений европейского регламента MiCA (Markets in Crypto-Assets), что является базовым требованием для интеграции украинского финансового рынка в европейский.
- Выход из «серой зоны»: создание легального поля для работы криптобирж, обменников и классических банков, что позволит украинцам официально и безопасно конвертировать виртуальные активы в фиатные деньги (гривну).
- Защита инвесторов: юридическое определение статуса активов, которое поможет защитить права владельцев криптовалют в случае мошенничества или кражи средств.
Источник: Минфин
