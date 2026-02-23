Майнер Bitdeer полностью распродал свои биткойн-резервы: компания ликвидировала последние 943 BTC

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 февраля 2026, 11:19 Читати українською

Майнер Bitdeer полностью распродал свои биткойн-резервы: компания ликвидировала последние 943 BTC

Публичная майнинговая компания Bitdeer Technologies завершила полную ликвидацию корпоративных резервов биткоина, сведя свои остатки к нулю. Компания продала все 943,1 BTC, которые оставались в резервах, в течение одной недели, параллельно реализовав 189,8 BTC, добытых за этот период. Об этом сообщает The Block.

Публичная майнинговая компания Bitdeer Technologies завершила полную ликвидацию корпоративных резервов биткоина, сведя свои остатки к нулю.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как Bitdeer избавлялся от биткойн-резервов

Компания, акции которой торгуются на бирже Nasdaq под тикером BTDR, обнародовала данные о производстве за неделю в своем сообщении в X. За этот период майнер добыл 189,8 BTC и продал такое же количество, при этом ликвидировав весь остаток резервов. Эти цифры не учитывают депозиты клиентов.

Распродажа происходила постепенно в течение последних двух месяцев, но особенно ускорилась в последние недели. На конец прошлого года компания хранила примерно 2000 BTC, в конце января этого года — около 1530 BTC, а к 13 февраля остатки сократились до 943,1 BTC.

13 февраля Bitdeer добыла 183,4 BTC и реализовала 179,9 BTC, примерно поддерживая баланс с текущим производством. Однако на прошлой неделе компания полностью ликвидировала все оставшиеся резервы.

Контекст финансирования и расширения

Распродажа биткоина состоялась через несколько дней после того, как Bitdeer объявила о привлечении $325 миллионов через выпуск конвертируемых облигаций и $43,5 миллиона через размещение акций. Привлеченные средства компания планирует направить на расширение дата-центров и переход в сферу искусственного интеллекта.

Bitdeer выпадает из общей стратегии майнеров

Решение Bitdeer свести резервы к нулю существенно отличается от стратегии большинства публичных майнинговых компаний, по данным BitcoinTreasuries. MARA Holdings хранит в резервах примерно 53 250 BTC. Riot Platforms владеет около 18 000 BTC. Strategy, крупнейший корпоративный владелец биткоина, накопила более 717 000 BTC.

Даже среди майнеров, которые активно продают криптовалюту, полное истощение резервов является необычным явлением. После этого Bitdeer стал крупнейшим публичным майнером по показателю собственного хэшрейта, который не держит ни одного BTC на балансе.

Сложная ситуация в майнинговой индустрии

Ликвидация произошла на фоне существенного ухудшения экономики майнинга. Сложность сети биткоина выросла на 14,7% во время последней корректировки, а hashprice упал ниже $30 за PH/s в день. Валовая маржа самой Bitdeer снизилась до 4,7% в четвертом квартале против 7,4% годом ранее.

Неизвестная стратегия и судебные проблемы

Компания не сообщила, представляет ли нулевой остаток BTC постоянное изменение стратегии управления резервами или это временная потребность в наличных средствах, связанная с текущим привлечением капитала.

Bitdeer также сталкивается с коллективным иском по ценным бумагам в Южном округе Нью-Йорка из-за вероятных ложных заявлений о сроках выпуска ее чипа SEAL04.

Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами