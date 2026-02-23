Майнер Bitdeer полностью распродал свои биткойн-резервы: компания ликвидировала последние 943 BTC

Публичная майнинговая компания Bitdeer Technologies завершила полную ликвидацию корпоративных резервов биткоина , сведя свои остатки к нулю. Компания продала все 943,1 BTC, которые оставались в резервах, в течение одной недели, параллельно реализовав 189,8 BTC, добытых за этот период. Об этом сообщает The Block.

Как Bitdeer избавлялся от биткойн-резервов

Компания, акции которой торгуются на бирже Nasdaq под тикером BTDR, обнародовала данные о производстве за неделю в своем сообщении в X. За этот период майнер добыл 189,8 BTC и продал такое же количество, при этом ликвидировав весь остаток резервов. Эти цифры не учитывают депозиты клиентов.

Распродажа происходила постепенно в течение последних двух месяцев, но особенно ускорилась в последние недели. На конец прошлого года компания хранила примерно 2000 BTC, в конце января этого года — около 1530 BTC, а к 13 февраля остатки сократились до 943,1 BTC.

13 февраля Bitdeer добыла 183,4 BTC и реализовала 179,9 BTC, примерно поддерживая баланс с текущим производством. Однако на прошлой неделе компания полностью ликвидировала все оставшиеся резервы.

Контекст финансирования и расширения

Распродажа биткоина состоялась через несколько дней после того, как Bitdeer объявила о привлечении $325 миллионов через выпуск конвертируемых облигаций и $43,5 миллиона через размещение акций. Привлеченные средства компания планирует направить на расширение дата-центров и переход в сферу искусственного интеллекта.

Bitdeer выпадает из общей стратегии майнеров

Решение Bitdeer свести резервы к нулю существенно отличается от стратегии большинства публичных майнинговых компаний, по данным BitcoinTreasuries. MARA Holdings хранит в резервах примерно 53 250 BTC. Riot Platforms владеет около 18 000 BTC. Strategy, крупнейший корпоративный владелец биткоина, накопила более 717 000 BTC.

Даже среди майнеров, которые активно продают криптовалюту, полное истощение резервов является необычным явлением. После этого Bitdeer стал крупнейшим публичным майнером по показателю собственного хэшрейта, который не держит ни одного BTC на балансе.

Сложная ситуация в майнинговой индустрии

Ликвидация произошла на фоне существенного ухудшения экономики майнинга. Сложность сети биткоина выросла на 14,7% во время последней корректировки, а hashprice упал ниже $30 за PH/s в день. Валовая маржа самой Bitdeer снизилась до 4,7% в четвертом квартале против 7,4% годом ранее.

Неизвестная стратегия и судебные проблемы

Компания не сообщила, представляет ли нулевой остаток BTC постоянное изменение стратегии управления резервами или это временная потребность в наличных средствах, связанная с текущим привлечением капитала.

Bitdeer также сталкивается с коллективным иском по ценным бумагам в Южном округе Нью-Йорка из-за вероятных ложных заявлений о сроках выпуска ее чипа SEAL04.

