23 февраля 2026, 10:23

Форекс и крипто прогноз на 23 — 27 февраля 2026 года

Как отмечают аналитики XFINE, прошедшая неделя не привела к формированию новых устойчивых трендов. В США публикация предварительной оценки ВВП за Q4 показала сохранение положительной динамики без признаков перегрева, тогда как статистика по личным доходам и расходам указала на умеренное потребительское поведение. Это удержало доходности в диапазоне и не позволило доллару сформировать сильный направленный импульс. В Европе данные по экономическим настроениям ZEW оказались сдержанными, а отсутствие новых сигналов со стороны ЕЦБ сохранило EUR/USD в фазе консолидации.

Как отмечают аналитики XFINE, прошедшая неделя не привела к формированию новых устойчивых трендов.

💶 EUR/USD

Пара EUR/USD завершила неделю на отметке 1.1780, не сумев закрепиться выше 1.1925−1.1930 и одновременно удержав поддержку 1.1765−1.1775. В случае повторной попытки пробоя 1.1925 целью станет 1.2000 и далее 1.2080. Если же давление на евро усилится и поддержка 1.1765 не устоит, следующей целью снижения станет район 1.1700, далее остаются актуальными зоны 1.1580−1.1620 и 1.1470−1.1500. На предстоящей неделе динамика пары будет во многом зависеть от публикации индексов потребительского доверия в США и инфляционных показателей в Германии. Отсутствие сильных сюрпризов может сохранить диапазонный характер торговли.

🟠 Биткоин (BTC/USD)

BTC/USD продолжает движение в рамках канала 65,100−72,260. В субботу 21 февраля он торгуется в зоне 68,000. Попытки выхода выше 72,260 пока не получили развития, что указывает на отсутствие фундаментальных драйверов и осторожность участников рынка. В случае пробоя 75,500−80,000 следующей целью быков останется возврат в коридор 85,000−90,000. При сохранении давления и уходе ниже 65,100 возрастут риски тестирования 63,000 и далее 59,800. Более глубокие цели медведей 54,000 и 49,000 сохраняются в среднесрочной перспективе. На текущей неделе криптовалютный рынок будет чувствителен к изменению глобального risk-on или risk-off фона, а также к динамике доходностей в США.

🛢 Нефть Brent

Brent продолжает торговаться вблизи верхней границы долгосрочного нисходящего канала, начавшего формироваться в октябре 2023 года. На минувшей неделе цене удалось подняться выше сопротивления 70.45 долларов за баррель и финишировать на отметке 71.18. Однако, считать это уверенным выходом за пределы нисходящего канала еще рано. В ближайшие дни не исключен тест зоны 72.70 с прицелом на 73.00, а при усилении импульса — движение к 76.30 и 77.75. При медвежьем новостном фоне поддержками остаются 66.30, 65.00 и 62.70. Динамика будет зависеть от ситуации между США и Ираном и оценки перспектив мирового спроса.

🥇 Золото (XAU/USD)

В прошлом прогнозе мы предупредили о возможной коррекции к линии среднесрочной восходящей поддержки. Именно это и произошло в первой половине недели, после чего последовал отскок вверх и финиш на уровне 5,105 долларов за унцию. Попытки закрепиться выше зоны 5,090−5,120 пока не дали устойчивого результата, однако цели 5,180 и 5,450. остаются актуальными. При сохранении спроса на защитные активы нельзя исключить попытки обновить исторический максимум 5,595. В то же время, предупреждают в XFINE, сохраняется риск коррекции. Ближайшая поддержка расположена на 4,950, далее следует зона 4,840−4,875. Ее пробой откроет путь к более глубокой коррекции в район 4,550−4,640.

📈 Ключевые события и базовые сценарии недели

На неделе 23−27 февраля внимание рынка будет сосредоточено на индексе потребительского доверия в США (CB Consumer Confidence), публикации инфляционных данных в Германии (CPI) и индексе цен производителей США (PPI). В Японии будут опубликованы данные по инфляции (CPI), способные повлиять на пары с иеной. В целом фундаментальный фон остается умеренным, и отсутствие решений по ставкам крупных центробанков снижает вероятность резких разворотов тренда.

Базовые сценарии, по мнению экспертов XFINE, следующие: EUR/USD — умеренно-бычий, пока цена удерживается выше 1.1765. BTC/USD — нейтрально-медвежий, пока цена ниже 75,500−80,000. Brent — медвежий, пока котировки ниже 72.70−73.00. XAU/USD — бычий при удержании цен выше 4,840−4,875.

Аналитический отдел XFINE

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
