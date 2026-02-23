На прошлой неделе население массово сдавало безналичную валюту: эксперт объяснил, куда понесли безналичную гривну

«В результате дефицит наличного рынка снизился на 23,5% со среднесуточных $29,2 М до $22,3 М. Это уровни близки к сентябрю прошлого года», — пояснил эксперт.

По словам Шевчишина, на безналичном рынке населения на неделе был сформирован мощный профицит в $7,7 М среднесуточно.

«Часть безналичной валюты перешла в гривневые ОВГЗ. Здесь портфель населения в гривне вырос на 3 млрд грн (70м в долларовом эквиваленте). Привлекательность гривневых ОВГЗ растет, на фоне сезонных валютных трендов», — подытожил эксперт.

Читайте: Доллар падает на фоне неопределенности с тарифами США