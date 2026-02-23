На прошлой неделе население массово сдавало безналичную валюту: эксперт объяснил, куда понесли безналичную гривну

На наличном рынке на фоне отката курса евро и подготовки фермеров к посевной резко возросло предложение валюты. Среднесуточная продажа валюты населением выросла на 13% до $61М. Спрос остался без изменений в $83М среднесуточно. Об этом 22 февраля написал в фейсбуке финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Снижение дефицита наличного рынка
«В результате дефицит наличного рынка снизился на 23,5% со среднесуточных $29,2 М до $22,3 М. Это уровни близки к сентябрю прошлого года», — пояснил эксперт.
По словам Шевчишина, на безналичном рынке населения на неделе был сформирован мощный профицит в $7,7 М среднесуточно.
«Часть безналичной валюты перешла в гривневые ОВГЗ. Здесь портфель населения в гривне вырос на 3 млрд грн (70м в долларовом эквиваленте). Привлекательность гривневых ОВГЗ растет, на фоне сезонных валютных трендов», — подытожил эксперт.
Подытоживая, Шевчишин отметил, что период высокого дефицита проходит. Предложение валюты растет при стабилизации спроса.
Также, по его словам, население и бизнес исчерпывают гривневую ликвидность накопленную в конце года из-за значительных бюджетных вливаний.
