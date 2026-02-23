Доллар падает на фоне неопределенности с тарифами США

Большинство азиатских валют выросли в понедельник, в то время как доллар США отступил, поскольку инвесторы оценивали последствия решения Верховного суда США против более ранней тарифной программы президента Дональда Трампа и его последующего шага по повторному введению пошлин в соответствии с другим законом. Об этом пишет Investing.

Индекс USD снизился на 0,4% в начале азиатских торгов, в то время как фьючерсы на Индекс USD также упали на 0,4% по состоянию на 08:04 по московскому времени.

Азиатские валюты растут

Пара USD/JPY японской иены упала на 0,5%, при этом валюта получила поддержку благодаря статусу защитного актива.

Пара USD/KRW южнокорейской воны снизилась на 0,2%, в то время как оффшорная пара USD/CNH китайского юаня снизилась на 0,1%.

Отмена тарифов

На прошлой неделе Верховный суд США постановил, что масштабные тарифы Трампа, введенные в рамках чрезвычайных полномочий, не были юридически обоснованными, отменив ключевой элемент его торговой повестки. Рынки первоначально интерпретировали это решение как потенциальное смягчение торговых трений и позитивный сигнал для глобального роста.

Ответ Трампа

В ответ президент Дональд Трамп объявил о новом глобальном тарифе в размере 10% на импорт на 150 дней в соответствии с разделом 122 торгового законодательства США, прежде чем повысить ставку до 15%, что является максимально допустимым в рамках этого положения.

Это усложнило перспективы для азиатских экспортеров, многие из которых в значительной степени зависят от спроса США. Такие страны, как Южная Корея, Япония и ряд других экономик, ранее заключили торговые соглашения или получили освобождение от тарифов с Вашингтоном.

Региональные фондовые рынки показали смешанную динамику, отражая сохраняющуюся осторожность относительно влияния более высоких тарифов США на цепочки поставок и потоки капитала.

Осторожность ФРС сохраняется

Усиливая осторожность рынка, экономические данные США за прошлую неделю показали замедление экономического роста и устойчивую инфляцию, что еще больше затуманило перспективы политики процентных ставок Федеральной резервной системы.

Сочетание слабого роста и устойчивой инфляции отодвинуло ожидания значительного снижения ставок в этом году.

Возвращаясь к Азии, пара USD/INR индийской рупии торговалась в основном без изменений, в то время как пара USD/SGD сингапурского доллара снизилась на 0,1%.

Пара AUD/USD австралийского доллара снизилась на 0,2%.

